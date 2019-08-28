Видео: Хоккеист СКА исполнил гениальный буллит

Хоккеист петербургского СКА Владимир Ткачёв в матче турнира имени Николая Пучкова против омского "Авангарда" исполнил буллит, который поразил пользователей социальных сетей.
"Авангард" уступил СКА со счётом 1:2, а после матча команды провели дружескую серию буллитов, в которой снова сильнее оказались петербургские хоккеисты - 3:2.
Один из буллитов исполнил нападающий СКА Владимир Ткачёв, который выдал настоящий шедевр, обманув вратаря соперника. Наблюдать за этим можно бесконечно!
Отметим, что на СКА на турнире имени Пучкова одержал победу во всех четырёх матчах.