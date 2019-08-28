Видео: Хоккеист СКА исполнил гениальный буллит

"Авангард" уступил СКА со счётом 1:2, а после матча команды провели дружескую серию буллитов, в которой снова сильнее оказались петербургские хоккеисты - 3:2.

Один из буллитов исполнил нападающий СКА Владимир Ткачёв, который выдал настоящий шедевр, обманув вратаря соперника. Наблюдать за этим можно бесконечно!