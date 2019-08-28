В День знаний - в Латвийский музей природы!

День Знаний полон радости и волнителен как для школьников и их родителей, так и для учителей и всех, кто помнит свою школьную пору. Чтобы дополнить ощущение праздника, приглашаем использовать специальные предложения Музея природы в начале нового учебного года.

С 1 по 8 сентября дарим всем первоклассникам бесплатное посещение музея. Кроме того, в первые два дня месяца, 1 и 2 сентября, этот подарок распространяется и на их семьи.

В День Знаний, 2 сентября, наши педагоги ждут посетителей музея, чтобы вместе творчески поработать. Сообща будем решать различные задания на сообразительность и первый школьный день запечатлим на интересных фотографиях.

Галерея: Выставка "Редко выращиваемые в Латвии овощи" в Музее природы

Чтобы сделать посещение музея в этот праздник более увлекательным, с 1 по 8 сентября семьям предложим тематическую книжечку с заданиями "Любознательный лисёнок". Она поможет настроиться на новый учебный год, так как побуждает писать и считать, наблюдать и находить ответы на разные вопросы. Эти задания подходят семьям с дошкольниками и школьниками младших классов.

Информируем, что Музей природы будет открыт в понедельник, 2 сентября, и во вторник, 3 сентября. В эти дни посетителей ждем с 10.00 до 17.00.

В свою очередь, во второй половине недели, с 5 по 8 сентября, приглашаем посмотреть выставку красочных осенних цветов - георгинов.

Галерея: Выставка георгинов в Музее природы

Приглашаем школьников и в этом учебном году посещать экспозиции, выставки и мероприятия музея, чтобы больше узнать о природе Латвии и мира, получить новые впечатления, а также дополнить и закрепить полученные в школе знания!