О чем важно знать, если вы решили стать вегетарианцем или веганом

Белки и незаменимые жирные кислоты

Белки состоят из двадцати аминокислот, восемь из которых являются незаменимыми (такими, которые не вырабатываются в организме), и их обязательно нужно получать с пищей. Если не хватает хотя бы одной из незаменимых аминокислот, в организме нарушается синтез необходимых белков.

Чаще всего не хватает триптофана, лизина и метионина.

Триптофан необходим для нормального роста и развития ребенка, а также для уменьшения болевых ощущений, так как в человеческом теле jy преобразуется в серотонин - гормон счастья.

Всеядные люди обычно получают триптофан с мясом, яйцами, молочными продуктами, веганы - с бананами, овсом, семенами чиа и кунжута, сушеными финиками, а также кедровыми орехами.

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Лизин, в свою очередь, необходим для развития костей и участвует в процессах обмена кальция.

Эту незаменимую аминокислоту в достаточном количестве можно получить, употребляя в пищу продукты из фасоли и сои.

Метионин участвует в синтезе холина, адреналина и других биологически активных веществ.

Метионин актуален для спортсменов, которые стараются нарастить мышечную массу, потому что он способствует редуцированию жировой массы и повышает уровень тестостерона.

Веганам лучше всего получать метионин с фасолью, чечевицей, луком и семечками.

Также необходимы жиры, а точнее - жирные кислоты (и Омега-6, и Омега-3), которые важны для производства простагландинов. Жиры помогают организму усваивать жирорастворимые витамины А, D, E и К.

Веганы могут получить жиры, употребляя в пищу орехи, семечки, ореховое масло, авокадо и включая в рацион продукты с высоким содержанием Омега-3 - льняное и конопляное семя, а также грецкие орехи.

Железо

Железо в продуктах питания содержится в двух формах - трехвалентное железо (неорганическое) и двухвалентное железо (гем). Двухвалентное железо связано с гемоглобином, оно содержится в продуктах животного происхождения,

вегетарианцы и веганы его не потребляют, но оно лучше всего всасывается. Поэтому железодефицитная анемия является одной из наиболее распространенных среди них проблем со здоровьем.

Для того, чтобы железо всасывалось эффективнее, необходимо употреблять в пищу продукты, содержащие витамин С - черную смородину, апельсины и киви.

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Продукты, содержащие железо, веганам рекомендуется есть несколько раз в день, чтобы увеличить возможное количество всасываемого железа.

Популярными источниками железа в рационе веганов являются мука грубого помола, картофель, тыквенные семечки, а также листья растений и сухофрукты.

О получении железа с пищей вегетарианцам и веганам нужно особенно задумываться в период планирования, ожидания и грудного вскармливания ребенка.

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Витамин В 12

Витамин В12 обеспечивает всасывание железа в организме и восстанавливает поврежденные нервные ткани, однако

он содержится только в продуктах животного происхождения. Поэтому веганам рекомендуется употреблять биологические хлопья для завтрака или витамин В12 в форме таблеток.

Дефицит витамина В12 может привести к утрате энергичности, появлению усталости, ухудшению самочувствия и памяти.

Если один из перечисленных симптомов наблюдается на протяжении длительного периода времени, желательно обратиться к врачу, чтобы пройти необходимые исследования и выяснить причины плохого самочувствия.

Кальций и другие микроэлементы

Главным источником кальция для всеядных людей является молоко и продукты из него. В рационе веганов кальция меньше. Рекомендуемый им способ получения кальция - обогащенные витаминами и минералами растительные напитки. Их желательно пить в промежутках между большими приемами пищи, так как кальций замедляет всасывание железа.

Для веганов источником кальция являются складчатый листовой салат, китайская капуста, обогащенное соевое молоко и фасоль.

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С продуктами растительного происхождения веганы также не получают достаточного количества цинка, что может оказать негативное влияние на иммунную систему человека.

В продуктах растительного происхождения цинка мало, и фитаты, которыми богаты эти продукты, существенно ограничивают его всасывание. Чтобы способствовать получению цинка, рекомендуется обжаривать орехи и семечки, так как в процессе обработки ослабляется связь между цинком и фитатами.

Cпециалистs подчеркивают, что вегетарианский и веганский образ жизни оказывает положительное влияние на здоровье и самочувствие, но сначала нужно тщательно составить сбалансированное и полноценное меню, чтобы организм в полном объеме получал все необходимые витамины и питательные вещества.