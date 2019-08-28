Латвийская спортсменка стала вице-чемпионкой мира по таэквон-до

На чемпионате мира принимали участие спортсмены из 75 стран. Раздел соревнований Tul (технические упражнения), в котором Полина завоевала серебряную медаль, самый сложный и ответственный. В этом разделе спортсмены показывают свой уровень и мастерство. Поэтому медаль Полины очень значима для Латвии и Латвийской федерации Таэквон-до.

Это первое серебро чемпионата мира по таэквон-до за 30-летнюю историю Латвийской Федерации Тэквон-до.

В первом круге соревнований соперницей Полины Медведевой была ведущая портсменка Греции Маразаки Лефкотеа. Полина уверено одержала победу со счётом 5:0. Во втором круге латвийская спортсменка встречалась с сильной соперницей из Кореи Пак Нйом Вон и также убедительно одержала победу со счетом 5:0. В финале наша спортсменка выходила против фаворитки чемпионата спортсменки из Кореи Ким Ил Хйан, но уступила со счетом 3:2.

Полина Медведева на сегодня является самой титулованной спортсменкой по таэквон-до ИТФ в странах Балтии и обладает чёрным поясом 3 Дан. На счету Медведевой титул чемпионки Европы, вице-чемпионки Европы, две бронзовые награды чемпионата Европы, победы на Кубке Мира и Кубке Европы, а также многократные победы на чемпионате Латвии.