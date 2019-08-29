Севастова не без проблем вышла в третий круг US Open

Матч между теннисистками продолжался 1 час 57 минут. За это время 29-летняя Севастова сделала четыре брейка, три эйса и трижды ошиблась при подаче. 18-летняя полька дважды взяла подачу Севастовой, сделала один эйс и допустила три двойные ошибки. Ранее теннисистки не встречались между собой.

За выход в следующий раунд соревнований Севастова заработала 130 рейтинговых очков. В третьем круге US Open латвийскую теннисистку ждёт встреча с Петрой Мартич из Хорватии.

Севастова принимает участие в US Open уже девятый раз. Лучшим достижением латвийской теннисистки был прошлогодний турнир, когда она дошла до полуфинала, в котором уступила Серене Уильямс. Из-за того, что в 2018 году Севастова дошла до 1/2 финала, в этом ей предстоит защита 780 рейтинговых очков WTA.