Почему мы помним Джими Хендрикса? Необычные факты из жизни легенды

Покинув этот мир в возрасте 27 лет, Джими присоединился к числу музыкантов, которые умерли в этом возрасте, что потом получило мистическое название "Клуб 27". Первым в нем принято называть легенду блюза Роберта Джонсона. Также в этот мистический список были включены Дженис Джоплин, Брайан Джонс, Джим Моррисон, Курт Кобейн и Эми Уайнхаус.

Существует одна теория, которая говорит, что Хендрикс был убит. Виновной считают его тогдашнюю подругу Монику Даннеманн. Есть версии, что именно она дала музыканту слишком большую дозу наркотика. Но кто теперь знает, как оно было?

По версии журнала Rolling Stone (2003) Джими Хендрикса принято считать лучшим гитаристом за всю историю рок-музыки. Это и правда так! Удивительно, но он никогда не брал ни одного урока игры на гитаре. Удивительно, но Джими так и не научился читать ноты!

До того момента, как у Джими появилась гитара он лишь изображал игру на ней. Для этого он использовал метлу, которую по словам очевидцев брал в школу и танцевал с ней. Кроме того, первым серьезным инструментом Хендрикса была гавайская гитара - он нашел ее в мусорном баке, и в ней была только одна струна.

Слава помешала Джими закончить школу, он бросил учебу, когда стал невероятно знаменит, но до этого прошел военную службу. Да и армию музыкант выбрал только для того, чтобы избежать тюрьмы.

Для Хендрикса музыка была настоящей религией! В интервью журналу LIFE он сказал: "С помощью музыки мы гипнотизируем людей, низводя их до примитивного уровня, и там, находя их самое слабое место, ты можешь им вбить в голову все, что угодно".

Джими верил в невероятную силу музыки и любви. Его выступления всегда были яркими хеппенингами и перформансами. Неудивительно, что он был приглашенным музыкантом на легендарном Вудстоке.

К примеру, сожжение гитары в конце композиции Wild Thing на фестивале в Монтере (1967). Джими Хендрикс знает о том, что его гитара – это совершенная копия. Между его гитарой и такой же самой второй гитарой нет различия, обе эти гитары лишь копии. Таким образом, своим хеппенингом с сожжением гитары Хендрикс вписывает ее в историю, создает то, что немецкий теоретик культуры Вальтер Беньямин назвал "аурой".

Хендрикс заставляет зрителя взглянуть на копию иными глазами, глазами художника (исполнителя), для которого гитара это произведение искусства, ведь благодаря именно наличию ее, здесь и сейчас рождается уникальное действие и уникальная музыка.

Создается феномен, который можно назвать новым художественным приемом - приемом "музыкального хеппенинга".

Хендрикс с объединил композиторское творчество, импровизацию, музыку, сценическое действие (хеппенинг), живое звучание инструмента и сложные эффекты электронной техники.

Но ощутить истинную подлинность такого искусства, можно только присутствуя при исполнении произведения.

Здесь невольно вспоминаются кумиры современной интеллигенции Shortparis.

Shortparis могут добиться того, что на их живом концерте, зритель получит неповторимые переживания, которые характеризуется как произведение искусства здесь и сейчас.

Как это не звучало бы странно, но один из его самых популярных хитов Хендрикса - это кавер All Along the Watchtower. Оказывается, ее первым написал Боб Дилан, но после смерти Джими он начал играть песню так же, как Хендрикс.

Не все знают, но Джими Хендрикс любил комиксы. Он часто делал отсылки к на персонажам комиксов, когда говорил с друзьями. Среди его любимых героев были Человек-паук и Бэтмен. Однажды музыкант даже написал целый сценарий - Moon Dust. Главного героя звали The Powerful Sound King. Он был срисован с самого Джими, а другие персонажи в сценарии были основаны на героях комикса "Человек-паук".