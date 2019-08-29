В Кенгарагсе неизвестный застрелил двух лебедей: его разыскивает полиция

Во вторник, 27 августа, в 13 часов жителей Кенгарагса шокировало безжалостное преступление, которое совершил владелец одного из гаражей на улице Краста. Мужчина вытащил похожий на огнестрельное оружие предмет и сделал несколько выстрелов в направлении лебединой семьи, которая плавала недалеко от берега, сообщает передача Degpunktā.
Некоторые из пуль достигли цели и попали как в одну взрослую птицу, так и в одного из серых малышей. Лебедя-маму вызванные свидетелями стражи порядка доставили в ветеринарную клинику, где было констатирована смерть птицы.
Мертвую птицу заморозили и поместили в морг до прибытия полицейских. Раненого малыша привезли в клинику около 20 часов. За ним на место событий приехали и ветеринары, которые с помощью оперативных служб доставили небольшого лебедя в клинику. К сожалению, и он умер через несколько часов.
Птиц передали полиции для проведения экспертизы.
Стрелок по-прежнему не найден. Полиция начала уголовный процесс. Согласно неофициальной информации, мужчине надоели птицы в гаражном комплексе, так как они засоряют округу.
Полиция призывает всех, у кого есть информация, которая поможет идентифицировать злоумышленника, звонить в латгальский участок полиции Риги по номеру 67085929.