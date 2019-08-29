Секретный космический корабль США установил новый рекорд на орбите Земли

За последние десять лет воздушные силы США запустили на орбиту Земли пять беспилотных космических кораблей X-37B, и каждая из этих миссий была длительнее предыдущей. У нынешней миссии срока не установлено: корабль вернется домой, когда выполнит все задачи. Впрочем, эти целы и задачи - по-прежнему хорошо охраняемая тайна.

Эта космическая программа привлекает людей именно своей таинственностью. Воздушные силы не раскрывают местонахождение корабля на орбите, однако некоторым астрономам-любителям удалось наблюдать корабль в телескоп.

Известно и то, что военные используют этот космический корабль, чтобы развить технологии повторно используемых космических кораблей, сообщает CNN.

Летательный аппарат X-37B среди фанатов космоса популярен и из-за уникального дизайна, в частности, X-37B похож на миниатюрный космический шаттл, который доставляют в космос специальные ракеты-носители. Когда миссия закончилась, они садятся на Землю как коммерческие самолеты.

Космический корабль создан так, чтобы можно было проводить эксперименты, которые, конечно, тоже чрезвычайно секретны.

Некоторые заявляют, что летательные аппараты участвуют в шпионаже или тестировании какого-то космического оружия.