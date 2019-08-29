На ул. Маскавас в Риге у очень пьяной матери изъяли двух детей

Днем 26 августа к муниципальным полицейским на улице Маскавас в Риге подошла прохожая, которая указала на находящийся рядом многоквартирный дом. Она рассказала, что в одной из квартир живет семья с двумя детьми. В последние дни там находится несколько пьяных человек и, возможно, о детях никто не заботится.
Стражи порядка отправились в указанную квартиру, дверь которой открыл один из детей. На вопрос, дома ли родители, он ответил, что мама спит в соседней комнате.
Затем к полицейским подошла заметно пьяная женщина, которая представилась как мать ребенка. Сначала она отрицала, что употребляла алкоголь, однако чуть позже призналась, что пила с двумя знакомыми несколько дней.
Стражи порядка отмечают, что один из этих мужчин был настроен агрессивно и во время разговора с полицией начал конфликт. Ему несколько раз указали на поведение, призвав не мешать работе стражей порядка. Однако выпивший гость успокаиваться не собирался, в результате чего был задержан и доставлен в Госполицию.
В свою очередь у матери проверили содержание алкоголя в выдохе - алкометр показал 3,36 промилле.
Также полицейские выяснили номер телефона отца детей, после чего его попросили приехать к бывшей супруге. Вскоре он приехал и ему отдали детей, пока мать не проспится.
Материалы дела переданы сотрудникам профилактики детских преступлений муниципальной полиции Риги для оценки ответственности матери.