За день произошло более 100 ДТП: пострадали 15 человек

Вчера в Латвии было зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.
В среду девять людей пострадали в авариях в Риге и окрестностях столицы, четверо - в Земгале, по одному - в Курземе и Латгале. Шестеро из пострадавших были велосипедистами, а двое - пешеходами.
За вождение автомобиля в нетрезвом состоянии вчера полиция задержала 13 автоводителей, а по факту превышения скорости было оформлено 397 протоколов. В окрестностях Риги за превышение скорости были задержаны 109 автоводителей, в Земгале - 168, в Видземе - 50, в Курземе - 32, а в Латгале - 38. В Риге трое водителей были задержаны за агрессивную езду.
В общей сложности полиция вчера оформила 727 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.