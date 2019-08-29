Посадка только через передние двери: Rīgas satiksme сделало первые выводы

Предприятие Rīgas satiksme продлило срок пилотного проекта, во время которого посадка пассажиров в автобусы 10, 20, 28 и 60 маршрутов и в троллейбусы 1 маршрута осуществляется только через передние двери, а выход - через средние и задние двери, до конца декабря, сообщает агентство LETA.
Проект было решено продлить до конца декабря, так как нынешние данные показали очень хорошие результаты и свидетельствуют, что регистрация е-талона на упомянутых маршрутах увеличилась более чем на 20%, что превышает поставленную цель, сказал Закис. Кроме того, проект продолжают, чтобы проверить, как упомянутый порядок будет работать осенью, когда с помощью общественного транспорта будет перемещаться большее число пассажиров.
Напомним, пилотный проект был запущен 8 июля. Изначально проект был запланирован на два месяца, после чего предприятие должно было решить, стоит ли вводить подобные изменения и на других маршрутах.
Маршруты для пилотного проекта были выбраны осознанно, ведь они не слишком перегружены.
Главной целью эксперимента является побудить пассажиров активнее использовать э-талоны. В ходе проведенных экспериментов работники предприятия выяснили, что на некоторых маршрутах реальное количество пассажиров отличается от количества использованных э-талонов более чем на 20%.
Такая практика себя зарекомендовала и в других городах Европы - Лондоне, Париже, Амстердаме.