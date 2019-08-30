Прошел уже год с тех пор, как шведский подросток Грета Тунберг организовала первый протест, отказавшись посещать школу, чтобы таким образом обратить внимание общественности на игнорирование глобального климатического кризиса. В течение этого года 16-летняя Грета стала как образцом для подражания, так и предметом ненависти, сообщает Euronews.

С тех пор, как Грета стала активисткой, она адаптировала свой образ жизни к своим собственным принципам. Она вегетарианка и больше не покупает новую одежду. Путешествует девушка исключительно на поезде. Во время поездок ее сопровождает отец Сванте.

Для девочки с синдромом Аспергера чрезмерное внимание СМИ и общества, которое она получает, часто доставляет дискомфорт.

"Если бы я не боролась, мне было бы плохо. Когда я вырасту, я хочу оглянуться назад и сказать, что сделала все возможное", - объясняет Грета свое внимание к климатическим активистам.

В своей последней экспедиции Грета отправилась в Соединенные Штаты Америки для участия в конференции по климату - в среду, 28 августа, она прибыла в Нью-Йорк на яхте Maliza II. Эта поездка продолжалась с 14 августа, и о ней Грета рассказывала в социальных сетях.

Галерея: Грету Тунберг встречают в Нью-Йорке

В эту поездку с Гретой отправился ее отец и два профессиональных моряка - Борис Херман и Пьер Касираги, а также Натан Гросман, который снимает документальный фильм.

Перед началом поездки команда яхты подчеркнула, что этот вид транспорта был выбран потому, что он не выделяет вредных газов.

Однако немецкие издание Taz указывает, что это путешествие спровоцировало куда больше выбросов, чем если бы Грета отправилась в США на самолете, - ведь обратно в Европу на паруснике поплывут совсем другие моряки, которые прибудут на самолете.

Херман в Европу также вернется на самолете - это еще один перелет.

Однако жаркие споры о влиянии поездки Греты на климат свидетельствуют об огромном интересе к шведской школьнице и ее деятельности.

Галерея: Грета Тунберг и команда яхты Maliza II

Пятницы ради будущего!

Все началось с плаката, на котором было написано "Skolstrejk för klimatet", что в переводе означает "забастовка в школе за климат".

В августе прошлого года Грета сообщила, что начинает акцию протеста за климат, считая, что взрослые недостаточно заботятся о планете. Забастовка продолжалась три недели - до выборов в парламент Швеции, которые прошли 9 сентября 2018 года.

Осенью Грета объявила, что будет бастовать каждую пятницу, и пригласила людей по всему миру присоединиться к ней. Так возникло движение "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future).

С тех пор Грета участвовала в различных климатических конференциях, встречах с должностными лицами Европейского Союза, политиками и знаменитостями, а также с Папой Римским.

Между тем климатические забастовки распространяются по всей Европе и в других частях света.

Галерея: Массовые акции в защиту климата

Активность Греты заставила девушку столкнуться с критикой и даже ненавистными комментариями.

Особенно жаркие дебаты разгорелись во время ее недавней поездки в Нью-Йорк, когда противники Греты задались вопросом, что поездка на яхте будет более вредной для окружающей среды, чем если бы на климатическую конференцию она прилетела на самолете. Оппоненты видят в выборе такого транспорта PR-кампанию.

Габриэль Хегерле, эксперт Университета Эдинбурга в Великобритании, отмечает, что воздушные перевозки являются причиной выброса огромного количества вредных газов, поэтому в вопросах климата любая альтернатива хороша, а поездка Греты на яхте заставила многих задуматься о том, как наши привычки путешествия влияют на окружающую среду.

Между тем, эксперт Всемирного фонда дикой природы Элмар Грозе-Русе говорит, что критика в сторону Греты из-за использования яхты - это просто отвлекающая тактика.

"Если бы она полетела на самолете, на нее бы напали еще сильнее", - считает эксперт.

Яхта вернется в Европу без Греты - почему?

В команде яхты профессиональные моряки, поэтому судно отправится обратно в Европу, чтобы они смогли принять участие в регате The Ocean Race.

В социальных сетях путешествие Греты на яхте было воспринято людьми как положительно, так и отрицательно.

Один из пользователей социальной сети выразил беспокойство по поводу критики в адрес Греты, заявив, что это странно, что так много людей чувствуют угрозу со стороны подростка.

Какими бы ни были комментарии в адрес Греты, ясно одно - девочке удалось сделать проблему климата главной темой первых страниц СМИ и ежедневных разговоров.