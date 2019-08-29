Прибыль финансовых учреждений за семь месяцев превысила 150 млн евро

Прибыль монетарных учреждений Латвии, главным образом банков, за первые семь месяцев этого года составила 152,2 млн евро, что на 17,9% меньше, чем за соответствующий период 2018 года, свидетельствует опубликованная Банком Латвии информация.
В том числе в июле монетарные финансовые учреждения получили прибыль в размере 27,1 млн евро.
Сумма активов монетарных финансовых учреждений на 31 июля 2019 года составила 21,452 млрд евро, что на 3,7% или 0,756 млрд евро больше, чем в конце июля 2018 года.
На конец июля остаток кредитов, выданных латвийскими монетарными учреждениями резидентам, составил 11,986 млрд евро, что на 2,2% больше, чем годом ранее. Остаток кредитов, выданных резидентам в евро, составил 11,788 млрд евро, что на 2,4% больше, чем год назад, а остаток кредитов, выданных в зарубежной валюте, составил 197,6 млн евро, что на 10,2% меньше, чем годом ранее.
Остаток вкладов резидентов в конце июля составил 12,558 млрд евро, что на 10,9% больше, чем год назад. В том числе остаток вкладов в евро равнялся 11,497 млрд евро, что на 12,8% больше, чем в конце июля 2018 года, а в зарубежных валютах - 1,061 млрд евро, что на 5,9% меньше, чем в прошлом году.
Прибыль монетарных учреждений Латвии за первые семь месяцев 2018 года составила 185,3 млн евро, а прибыль за весь 2018 год - 290,1 млн евро.