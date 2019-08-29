"Самая быстрая женщина на четырех колесах" разбилась, пытаясь побить личный рекорд скорости

Происшествие случилось на сухом озере в пустыне Алворда в штате Орегон. 39-летняя Комбс, известная по телешоу "Разрушители легенд", пыталась побить свой собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле и разогнаться до 619 миль в час (около 996 километров в час).

В октябре 2013 года она побила рекорд скорости среди женщин, который держался в течение 48 лет, разогнавшись до 632 километров в час.

В 2016 году она установила новый рекорд — 769 километров в час.

В 2018 году она разогналась до 777 километров в час, но этот результат не был официально засчитан, так как у машины возникли технические проблемы и она не смогла совершить второй заезд.

Стоит отметить, что важным было и ее увлечение ролью женщин и их правами в автоспорте и сфере автомобилестроения. Ей принадлежала линейкой женских сварочных инструментов, а также программа, посвященная обеспечению возможностей женщин и их образованию во время обучения навыкам, связанным с автомобилями.

Родные гонщицы отметили, что она "покинула эту землю, двигаясь быстрее, чем любая другая женщина в истории".