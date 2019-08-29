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"Самая быстрая женщина на четырех колесах" разбилась, пытаясь побить личный рекорд скорости

Джесси Комбс

ФОТО: Frederick M. Brown / AFP

Известная автогонщица Джесси Комбс, которой принадлежал титул "самая быстрая женщина на четырех колесах", во вторник, 27 августа, погибла, пытаясь побить личный рекорд скорости, сообщает CNN.

Происшествие случилось на сухом озере в пустыне Алворда в штате Орегон. 39-летняя Комбс, известная по телешоу "Разрушители легенд", пыталась побить свой собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле и разогнаться до 619 миль в час (около 996 километров в час).

В октябре 2013 года она побила рекорд скорости среди женщин, который держался в течение 48 лет, разогнавшись до 632 километров в час.

В 2016 году она установила новый рекорд — 769 километров в час.

В 2018 году она разогналась до 777 километров в час, но этот результат не был официально засчитан, так как у машины возникли технические проблемы и она не смогла совершить второй заезд.

Стоит отметить, что важным было и ее увлечение ролью женщин и их правами в автоспорте и сфере автомобилестроения. Ей принадлежала линейкой женских сварочных инструментов, а также программа, посвященная обеспечению возможностей женщин и их образованию во время обучения навыкам, связанным с автомобилями.

Родные гонщицы отметили, что она "покинула эту землю, двигаясь быстрее, чем любая другая женщина в истории".

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