В Эстонии прошла волна краж GPS-устройств: ущерб составляет сотни тысяч евро

Много сельскохозяйственных машин получили вследствие краж повреждения, в результате чего техника вышла из строя и ее невозможно использовать. Кражи были как на севере Эстонии, так и на юге.

"Чтобы защитить свое имущество, фермеры снимают на ночь с техники антенны и более простые дополнительные устройства, и дорогая сельскохозяйственная техника, в основном, охраняется, но злоумышленникам удалось все же совершить кражи. А сейчас самое горячее время сбора урожая, поэтому и необходима сельскохозяйственная техника в рабочем состоянии", - рассказал член правления Торгово-сельскохозяйственной палаты Эстонии Вахур Тыниссоо.

По словам Тыниссоо, украденные устройства стоят тысячи евро, не менее дорога и информация, которая пропала из памяти устройств, и потраченное время в пору сбора урожая, когда время очень дорого.

"Фермеры ждут информацию, которая приведет к поимке воров, и готовы заплатить за это вознаграждение до 5000 евро", - подчеркнул он.

Фермеры и Торгово-сельскохозяйственная палата Эстонии сотрудничают с Департаментом полиции и погранохраны, чтобы как можно быстрее установить личности и задержать подозреваемых в кражах лиц и предотвратить новые возможные преступления.