Буров: Бергманис сам должен собрать голоса, чтобы стать третьим вице-мэром

По его словам, коалиционный договор между "Согласием" и "Честь служить Риге" дает Бергманису 28 голосов, однако собирать голоса остальных 32 депутатов для Бергманиса Буров не собирается. Этим, по словам мэра Риги, должен заняться сам Бергманис.

Говоря о разделе сфер влияния в Рижской думе, Буров проинформировал, что Вадиму Бараннику доверено нести ответственность за компании Rīgas satiksme, Rīgas namu pārvaldnieks и за Центральный рынок.

"Почему так много? Понимаете, я сам не хочу сейчас становиться держателем долей капитала в Rīgas satiksme. За это исторически отвечало "Согласие", Нил Ушаков, который передал эту ответственность господину Бараннику", - заявил мэр.

"В качестве компромиссного варианта, принимая во внимание то, что больше всего споров было по поводу Центрального рынка, мы предложили "Согласию" в течение четырех с половиной месяцев отвечать за общества "Rīgas ūdens, Getliņi Eko и Rīgas pilsētbūvnieks. Мне остаются Rīgas meži, Rīgas serviss и Rīgas siltums", - рассказал Буров.

Буров также пояснил, что после 1-го января, согласно закону, все капитальные общества перейдут под контроль исполнительного директора Риги Юриса Радзевича.