Серена Уильямс не без труда обыграла 17-летнюю соперницу, а её сестра Винус заказала кофе прямо на корт

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла свою соотечественницу Кэти Макнейли со счётом 5:7, 6:3, 6:1 и вышла в третий круг US Open 2019.
Матч между теннисистками продолжался 1 час 54 минуты. За это время 37-летняя Уильямс сделала 10 эйсов, три брейка и четыре двойные ошибки. На счету 17-летней Макнейли восемь эйсов, один брейк и 10 двойных ошибок. Это была первая очная встреча между теннисистками.
"В первых сетах я слишком много ошибалась, а это недопустимо. Нельзя взять титул, если столько ошибаешься", - сказала после матча Уильямс.
В третьем раунде US Open Серена сразится с победительницей пары Каролина Мухова (Чехия) - Се Шувэй (Тайвань).
Видео: Лучшие моменты матча С. Уильямс - К. Макнейли
Добавим, что сестра Серена Винус Уильямс потерпела поражение во втором круге от украинки Элины Свитолиной - 4:6, 4:6. Матч между теннисистками запомнился ещё и тем, что Уильямс попросила принести кофе прямо на корт после первого сета. "Да, я заказала кофе на корт. Почему? Я хотела кофе. Это нормально", - цитирует Винус пресс-служба US Open. Стоит отметить, что после того как американка выпила кофе, она выиграла три гейма подряд.
“Coffee delivery for Ms. Williams...— US Open Tennis (@usopen) August 28, 2019
...........Ms. Williams?”
☕️😂@Venuseswilliams | #USOpen pic.twitter.com/M3gmy1rDra
В третий круг US Open вышли также австралийка Эшли Барти, Каролина Плишкова и Мэдисон Киз, которая многими причисляется к фаворитам турнира.