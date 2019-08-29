Новым главой Swedbank назначен Йенс Хенрикссон

Ранее в этом году банк оказался в центре скандала с отмыванием денег через подразделения в странах Балтии, который привел к отставке гендиректора Swedbank Биргитте Боннесен и председателя совета директоров Ларса Идермарка. Расследования продолжаются в Швеции, Эстонии и США, и банк уже потерял около 40% рыночной стоимости из-за опасений, что ему грозят крупные штрафы.