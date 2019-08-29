Новым главой Swedbank назначен Йенс Хенрикссон

Совет директоров Swedbank AG назначил президентом и главным исполнительным директором Йенса Хенрикссона, возглавляющего в настоящее время страховую компанию Folksam, которая является вторым по величине акционером банка.
Скандал с отмыванием денег, в котором оказался замешан шведский банк, стоил должности прежнему CEO Биргитте Боннесен. Временно исполняющим обязанности CEO с марта 2019 года является финансовый директор Swedbank Андерс Карлссон.
Хенрикссон займет пост CEO "в максимально короткие сроки", говорится в сообщении Swedbank.
Хенрикссон, родившийся в 1967 году, возглавляет Folksam с 2013 года, страховой компании принадлежит 7,1% акций Swedbank.
Ранее в этом году банк оказался в центре скандала с отмыванием денег через подразделения в странах Балтии, который привел к отставке гендиректора Swedbank Биргитте Боннесен и председателя совета директоров Ларса Идермарка. Расследования продолжаются в Швеции, Эстонии и США, и банк уже потерял около 40% рыночной стоимости из-за опасений, что ему грозят крупные штрафы.
В апреле Swedbank создал внутреннее подразделение для противодействия финансовым преступлениям и нанял юридическую компанию Clifford Chance для проведения внутреннего расследования.