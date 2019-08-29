Чт, 29.08.2019
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Новым главой Swedbank назначен Йенс Хенрикссон

ФОТО: EPA/Scanpix

Совет директоров Swedbank AG назначил президентом и главным исполнительным директором Йенса Хенрикссона, возглавляющего в настоящее время страховую компанию Folksam, которая является вторым по величине акционером банка.

Скандал с отмыванием денег, в котором оказался замешан шведский банк, стоил должности прежнему CEO Биргитте Боннесен. Временно исполняющим обязанности CEO с марта 2019 года является финансовый директор Swedbank Андерс Карлссон.

Хенрикссон займет пост CEO "в максимально короткие сроки", говорится в сообщении Swedbank.

Хенрикссон, родившийся в 1967 году, возглавляет Folksam с 2013 года, страховой компании принадлежит 7,1% акций Swedbank.

Ранее в этом году банк оказался в центре скандала с отмыванием денег через подразделения в странах Балтии, который привел к отставке гендиректора Swedbank Биргитте Боннесен и председателя совета директоров Ларса Идермарка. Расследования продолжаются в Швеции, Эстонии и США, и банк уже потерял около 40% рыночной стоимости из-за опасений, что ему грозят крупные штрафы.

В апреле Swedbank создал внутреннее подразделение для противодействия финансовым преступлениям и нанял юридическую компанию Clifford Chance для проведения внутреннего расследования.

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