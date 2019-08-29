Реформа самоуправлений: за три года в дороги нужно вложить 300 млн евро

Эти средства планируется инвестировать в период с 2021 по 2023 год.

В 2320 году на реформу потребуется 1,11 млн евро, в том числе 226 тыс. евро будет потрачено на коммуникацию, социологические исследования и оценки экспертов, а 892,5 тыс. евро будет выделено самоуправлениям.

В 2021 году на реформу потребуется 83,04 млн евро, и 74,79 млн евро из этих срежств будут потрачены на автодороги, а 8,20 млн евро получат самоуправления.

В 2022 году в автодороги нужно будет инвестировать 123,81 млн евро, в 2023 году - еще 101,39, говорится в аннотации к законопроекту.

VARAM отмечает, что размер расходов самоуправлений не поддается точному подсчету, так как зависит от решений самоуправлений после июня 2021 года, когда будут избраны новые думы.