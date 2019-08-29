Уже в понедельник тысячи воспитанников детских садов начнут обучение по новой системе

Уже в понедельник около 20 000 воспитанников дошкольных учреждений начнут учебу по новой, основанной на компетентностном подходе системе, целью которой является развить в детях креативность, способствовать их активному и здоровому образу жизни, а также желанию учиться.
Процесс освоения учебного материала и планируемые для достижения ребенком результаты в рамках программы указаны для трех этапов дошкольного образования. Каждому из этих этапов соответствует возраст ребенка - от 1,5 до 3 лет, от 3 до 5 лет и от 5 до 6 лет.
Старший эксперт по разработке содержания дошкольного образования проекта "Skola2030" Агрита Миесниеце рассказала агентству LETA, что главными плюсами основанной на компетентностном подходе системы дошкольного образования станут самостоятельность детей и то, что учителя станут свободнее в планировании учебного процесса.
По ее словам, новый подход подразумевает смену ролей учителя и ученика. Дети сами будут принимать участие в учебном процессе, таким образом, увеличивая свою мотивацию, интерес и уровень ответственности.
Однако беспокойство вызывает отношение родителей, то, поймут ли они новый подход.
"Не всегда именно готовая работа ребенка является подтверждением того, насколько далеко он продвинулся, важно следить за динамикой развития ребенка, и сделать это можно только сотрудничая с учителем", - рассказала эксперт.
Она призвала родителей обсудить развитие своих детей с педагогами и следить за тем, как будущее поколение становится более самостоятельным и ответственным.
Как сообщалось ранее, новый подход к обучению будет вводится постепенно. С 1-го сентября этого года по новой системе начнут обучение ученики дошкольных учреждений, в следующем году - ученики 1-х, 4-х, 7-х и 10-х классов, с 2021-2022 учебного года новый подход будет введен во 2-х, 5-х, 8-х и 11-х классах, а полностью во всей образовательной системе новое содержание образования будет введено в 2022-2023 учебном году.