Чт, 29.08.2019
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Видео: Экс-чемпиона UFC отправили в нокаут на улице

Би Джей Пенн

ФОТО: instagram.com/bjpenn

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Би Джей Пенн устроил драку в ночном клубе, которая вскоре продолжилась на улице.

Инцидент произошёл 27 августа в баре Lava Shack на Гавайях. В ходе вечера у 40-летнего Пенна возник конфликт с одним из посетителей бара, который перерос в драку. Американский боец смешанных единоборств (ММА) уронил мужчину на пол и нанёс ему несколько ударов локтем. Затем потасовка переместилась на улицу, где неизвестный мужчина ударил Пенна дважды по лицу и отправил в нокаут. 

Интересно, что близкий друг бойца Гэри Левитт сообщил, что Би Джей Пенн не считает себя инициатором драки. "Парень напал на него без каких-либо причин, а он отходил и говорил: "Остановись, что ты делаешь?" - рассказал Левитт.

Как сообщает MMA Junkie, прибывшая на место драки полиция никого не задержала, так как инцидент был исчерпан и все участники потасовки разошлись. Это не первый раз, когда Пенн оказывается в центре скандала. Буквально два месяца назад американец подрался в стриптиз-клубе.

Би Джей Пенн является бывшим чемпионом UFC в лёгком и полусреднем весе. В промоушене он провёл 32 боя, в которых одержал 16 побед и потерпел 14 поражений. Ещё два поединка закончились вничью. 

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