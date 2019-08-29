Видео: Экс-чемпиона UFC отправили в нокаут на улице

Инцидент произошёл 27 августа в баре Lava Shack на Гавайях. В ходе вечера у 40-летнего Пенна возник конфликт с одним из посетителей бара, который перерос в драку. Американский боец смешанных единоборств (ММА) уронил мужчину на пол и нанёс ему несколько ударов локтем. Затем потасовка переместилась на улицу, где неизвестный мужчина ударил Пенна дважды по лицу и отправил в нокаут.

Интересно, что близкий друг бойца Гэри Левитт сообщил, что Би Джей Пенн не считает себя инициатором драки. "Парень напал на него без каких-либо причин, а он отходил и говорил: "Остановись, что ты делаешь?" - рассказал Левитт.

Как сообщает MMA Junkie, прибывшая на место драки полиция никого не задержала, так как инцидент был исчерпан и все участники потасовки разошлись. Это не первый раз, когда Пенн оказывается в центре скандала. Буквально два месяца назад американец подрался в стриптиз-клубе.