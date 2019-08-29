Вероятно, зарплаты медиков в обещанном размере не повысят

По ее словам, дополнительная потребность, не включенная в базовый бюджет, составляет 100 млн евро.

"Не надо быть выдающимся математиком, чтобы понять, что 120 млн евро, запрошенные Минздравом за повышение зарплат, уже больше, чем сумма, которая может быть выделена на дополнительные потребности", - сказала министр здравоохранения.

Ясно, что запрос Минздрава в полной мере удовлетворен не будет, добавила она.

Министерство работает над тем, чтобы отдельные специальности медработников все же получили увеличенные зарплаты. Нужно также посмотреть, какие медицинские работники получают самые маленькие зарплаты и где больше всего нехватка специалистов.