Олимпийский чемпион оштрафован за нападение на проститутку

В августе прошлого года Ян Ульрих был задержан во Франкфурте за нападение на проститутку в одной из гостиниц. В ходе расследования немец был признан виновным в нанесении вреда здоровью потерпевшей и попытке насилия. Спортсмен должен выплатить 7,2 тысячи евро.

Напомним, что во время инцидента Ульрих оскорблял 31-летнюю женщину, а также потребовал вернуть 600 евро, которые он заплатил ей за услуги. После того, как женщина отказалась возвращать деньги, Ульрих толкнул её и избил. Сообщается, что во время нападения Ульрих находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Август 2018-го выдался для Ульриха богатым на события. В том же месяце бывший велогонщик напал на дом немецкого актёра Тиля Швайгера, который обратился за помощью в полицию.