Настасья Самбурская похвасталась "мраморными" ягодицами на пляже
Лето подходит к концу, а соцсети продолжают пестрить пляжными фото. Так, на днях популярная российская актриса театра и кино, модель, певица и телеведущая Настасья Самбурская поделилась с подписчиками снимком в купальнике, продемонстрировав свои женственные формы и гладкую кожу.
Последние дни августа Настасья проводит в солнечном Сочи. Накануне в ее Instagram-аккаунте появилось фото оттуда, на котором она запечатлена загорающей на лежаке в красном сплошном купальнике.
Поклонники 32-летней актрисы по достоинству оценили и ее пляжный аутфит в стиле "Спасателей Малибу", и гладкие, как мрамор, ягодицы
- благо ракурс позволял без труда их хорошенько разглядеть.
Подписала этот кадр Самбурская немного двусмысленно, с юмором, так что сами читайте. И, конечно, смотрите!
"Классная", "Красотка, и попа - норм", "Какие аппетитные формы", "Восхитительная!", "У тебя все гармонично и очаровательно!"
- комментируют снимок фолловеры. Вы согласны?