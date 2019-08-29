Настасья Самбурская похвасталась "мраморными" ягодицами на пляже

Лето подходит к концу, а соцсети продолжают пестрить пляжными фото. Так, на днях популярная российская актриса театра и кино, модель, певица и телеведущая Настасья Самбурская поделилась с подписчиками снимком в купальнике, продемонстрировав свои женственные формы и гладкую кожу.