Чт, 29.08.2019
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Настасья Самбурская похвасталась "мраморными" ягодицами на пляже
Жара в Сочи

ФОТО: скриншот instagram.com/samburskaya

Лето подходит к концу, а соцсети продолжают пестрить пляжными фото. Так, на днях популярная российская актриса театра и кино, модель, певица и телеведущая Настасья Самбурская поделилась с подписчиками снимком в купальнике, продемонстрировав свои женственные формы и гладкую кожу.

Последние дни августа Настасья проводит в солнечном Сочи. Накануне в ее Instagram-аккаунте появилось фото оттуда, на котором она запечатлена загорающей на лежаке в красном сплошном купальнике.

Поклонники 32-летней актрисы по достоинству оценили и ее пляжный аутфит в стиле "Спасателей Малибу", и гладкие, как мрамор, ягодицы

- благо ракурс позволял без труда их хорошенько разглядеть.

Подписала этот кадр Самбурская немного двусмысленно, с юмором, так что сами читайте. И, конечно, смотрите!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А у меня полная жопа.... 🤷🏻‍♀️

A post shared by Настасья СамбурскАя (@samburskaya) on

"Классная", "Красотка, и попа - норм", "Какие аппетитные формы", "Восхитительная!", "У тебя все гармонично и очаровательно!"

- комментируют снимок фолловеры. Вы согласны?

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