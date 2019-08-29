Опрос: покупка алкоголя в Латвии больше не вызывает эмоций у эстонцев

Об этом BNS сообщила в четверг пресс-служба социологической фирмы.

В то же время немного увеличилась доля покупателей, которые приобретают алкоголь в Латвии реж, чем раз в месяц, однако это, по словам Воога, больше не связано с сознательным и системным пополнением личных запасов спиртного.

"Летом люди чаще путешествуют, в том числе и в Латвии, и покупают легкий или крепкий алкоголь, в этом нет ничего удивительного, - отметил Воог. - Важнее то, что стало в два раза меньше людей, которые специально ездят за спиртным в Латвию".

По словам Воога, покупка алкоголя в соседней стране утратила большую часть эмоциональной составляющей. Те, кто хотели проучить государство за высокие акцизы, покупая алкоголь в другой стране, утратили этот интерес после снижения акцизов.

"Мы изучали эмоции тех, кто приобретает алкоголь в Латвии, и если еще в июне 40% респондентов отметили, что очарованы процессом покупки и связанными с этим эмоциями, то в августе их было в два раза меньше. Скорее, покупку считают обычным действием", - сказал руководитель опроса.

В конечном счете доля алкоголя, приобретенного в Латвии, составила 18% от общего объема, купленного в этом году спиртного эстонцами в этом году. В прошлом году этот показатель составлял 24%.

Воог добавил, что общее потребление алкоголя в Эстонии остается на прежнем уровне: среди населения в возрасте 18-74 года в этом году алкоголь приобретали 83%, что сравнимо с показателями за август прошлых лет.