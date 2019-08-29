Swedbank предложил новую возможность в своем интернет-банке

Клиенты, имеющие счета Swedbank в Латвии и Литве, также смогут добавить их в свой интернет-банк. Осенью клиенты банка смогут не только просматривать остаток на счетах в других банках, но также запрашивать выписки и инициировать платежи с этих счетов, сообщает агентство LETA.

По словам руководителя подразделения частных финансов эстонского Swedbank Кайе Метсла, благодаря этому нововведению как частные клиенты, так и предприятия смогут получать более полный обзор своих финансов.

"Для того чтобы следить за состоянием своих финансов, больше не надо будет совершать операции в разных интернет-средах. Клиент при желании может добавить в интернет-банк Swedbank свой счёт, находящийся в другом банке. При этом в сводной выписке отображаются остатки на счетах обоих банков. Уже в ближайшее время в нашем интернет-банке можно будет ознакомиться с остатками на своих счетах и в других банках, запрашивать выписки и инициировать платежи с этих счетов", – сказала Метсла.

Новшество связано со вступающей в силу с 14 сентября Второй директивой Европейского союза о платёжных услугах (PSD2), цель которой состоит в создании более благоприятных условий для эффективных и безопасных платежей.

К этому сроку банки должны открыть свою инфраструктуру другим лицензированным поставщикам услуг. Другими словами – предоставить возможность отображения информации о счёте в среде другого банка.

"Swedbank открыл свою платформу открытого банкинга, то есть – свою инфраструктуру другим участникам рынка уже в январе этого года. Это дало нам возможность на протяжении длительного времени тестировать свои решения, чтобы техническая готовность была обеспечена заблаговременно. Swedbank проводит тестирование со следующими партнёрами", – сообщила Метсла.