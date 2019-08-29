"Локомотив" против "Ювентуса" и "Атлетико". Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов

В четверг, 29 августа, в Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Группа A: ПСЖ (Франция), Реал Мадрид (Испания), Брюгге (Бельгия), Галатасарай (Турция).
Группа B: Бавария (Германия), Тоттенхэм (Англия), Олимпиакос (Греция), Црвена Звезда (Сербия).
Группа C: Манчестер Сити (Англия), Шахтёр (Украина), Динамо Загреб (Хорватия), Аталанта (Италия).
Группа D: Ювентус (Италия), Атлетико Мадрид (Испания), Байер 04 (Германия), Локомотив Москва (Россия).
Группа E: Ливерпуль (Англия), Наполи (Италия), Зальцбург (Австрия), Генк (Бельгия).
Группа F: Барселона (Испания), Боруссия (Германия), Интер (Италия), Славия Прага (Чехия).
Группа G: Зенит (Россия), Бенфика (Португалия), Лион (Франция), РБ Лейпциг (Германия).
Группа H: Челси (Англия), Аякс (Голландия), Валенсия (Испания), Лилль (Франция).
Напомним, что команды из одной страны не могли встретиться на групповом этапе. Кроме того, согласно решению УЕФА, клубы из России и Украины также были разведены по разным группам.
Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут 17 и 18 сентября, а завершится групповая стадия матчами 10 и 11 декабря. Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 состоится 30 мая в Стамбуле.