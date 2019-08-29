Буров о Rīgas satiksme: состоялся "профессиональный разговор" с Минфином

Об этом Буров сообщил, отвечая на вопрос о возможности компенсировать из бюджета Риги возникшие из-за Rīgas satiksme финансовые обязательства государства.

Буров сказал, что в отношении к транспортному предприятию он хотел бы "снять политизацию", хотя это и сложно в такое "чрезвычайно политизированное время".

По словам Бурова, реальная ситуация такова, что из 70 млн евро большую часть составляют основные средства, или покупка трамваев согласно "давно заключенным договорам". Эти трамваи уже изготовлены, напомнил мэр.

В этих обстоятельствах очень легко публично упрекать Рижскую думу.

Как сообщалось, с точки зрения Иманта Парадниекса ("Все для Латвии"-TB/LNNK), Минфин должен искать возможности взять из бюджета Рижской думы те 72 млн евро, которые фискальное пространство бюджета теряет из-за Rīgas satiksme.