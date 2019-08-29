Звездный шик, или Модные жемчужины открытия Венецианского кинофестиваля
Вчера, 28 августа, в Италии состоялось торжественное открытие 76-го Венецианского кинофестиваля. На красной ковровой дорожке появились звезды европейского и американского кинематографа, а также яркие представители шоу-бизнеса и фэшн-индустрии. Смотрите, в каких восхитительных нарядах они блистали в этот вечер!
Американская модель София Ричи
Итальянская актриса Алессандра Мастронарди
Французская актриса Жюльет Бинош
Южноафриканская модель Кэндис Свейнпол
Шведская модель Эльза Хоск
Итальянский модный блогер Элеонора Каризи
Леди Китти Элеонора Спенсер - английская модель, племянница принцессы Дианы
Венгерская модель Барбара Палвин
Американская модель Марта Хант
Сомалийская и американская модель Иман Мохамед Абдулмаджид, вдова Дэвида Боуи
Больше фото смотрите в нашей галерее!