Звездный шик, или Модные жемчужины открытия Венецианского кинофестиваля

Вчера, 28 августа, в Италии состоялось торжественное открытие 76-го Венецианского кинофестиваля. На красной ковровой дорожке появились звезды европейского и американского кинематографа, а также яркие представители шоу-бизнеса и фэшн-индустрии. Смотрите, в каких восхитительных нарядах они блистали в этот вечер!