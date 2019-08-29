Чт, 29.08.2019
Значительную долю составляют люди среднего и пожилого возраста от 50 до 70 лет - продукты постсоветского периода, которые не смогли приспособиться к капитализму. Они негибки, застряли в прошлом, много говорят о тех временах. Психолог Даце Гриезе, работающая с бездомными
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Звездный шик, или Модные жемчужины открытия Венецианского кинофестиваля
Фото

ФОТО: SIPA/Scanpix

Вчера, 28 августа, в Италии состоялось торжественное открытие 76-го Венецианского кинофестиваля. На красной ковровой дорожке появились звезды европейского и американского кинематографа, а также яркие представители шоу-бизнеса и фэшн-индустрии. Смотрите, в каких восхитительных нарядах они блистали в этот вечер!

 Американская модель София Ричи

ФОТО: EPA/Scanpix

Итальянская актриса Алессандра Мастронарди

ФОТО: EPA/Scanpix

Французская актриса Жюльет Бинош

ФОТО: SIPA/Scanpix

Южноафриканская модель Кэндис Свейнпол

ФОТО: SIPA/Scanpix

 Шведская модель Эльза Хоск

ФОТО: AFP/SCANPIX

Итальянский модный блогер Элеонора Каризи

ФОТО: SIPA/Scanpix

Леди Китти Элеонора Спенсер - английская модель, племянница принцессы Дианы

ФОТО: SIPA/Scanpix

 Венгерская модель Барбара Палвин

ФОТО: SIPA/Scanpix

Американская модель Марта Хант

ФОТО: PA/Scanpix

Сомалийская и американская модель Иман Мохамед Абдулмаджид, вдова Дэвида Боуи

ФОТО: SIPA/Scanpix

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