В ходе проверок пожарной безопасности в Латгале на каждом объекте констатированы нарушения

В первом полугодии этого года Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) провела в Латгале проверки соблюдения правил пожарной безопасности на 802 объектах, на каждом из которых было констатировано в среднем по три-четыре нарушения, сообщили агентству LETA в VUGD.
Наибольшее число нарушений правил пожарной безопасности в этом году в Латгале было зарегистрировано в жилом секторе, а также на производственных объектах.
"На объектах жилого сектора в Латгале очень часто не были проведены проверки электроинсталляций, которые нужно производить раз в десять лет, а также не были проведены проверки качества соединений контактов электроинсталляций с помощью термокамеры.
Очень часто на объектах, высота которых превышает два этажа, в подъездах не установлены порядковые номера этажей, как того требуют правила пожарной безопасности", - сообщил заместитель командира Латгальской региональной бригады VUGD Дмитрий Карпов.
Также было отмечено, что самые частые и существенные нарушения правил пожарной безопасности были связаны с отсутствием проверок технического состояния отопительных установок, дымоходов, каналов естественной вентиляции, которые необходимо проводить раз в пять лет.
Результаты проведенных проверок свидетельствуют о том, что на многих общественных объектах уменьшена ширина путей эвакуации,
например, пути эвакуации заставлены, а двери для эвакуации сложно открываются изнутри.
Кроме того, работники объектов не знают порядка эвакуации людей в случае пожара. Похожие выводы сотрудники VUGD сделали и по результатам проверок на производственных объектах, где нарушения часто связаны с отсутствием организации практических занятий, посвященных действиям в случае пожара.
Карпов подчеркнул, что незапланированные проверки будут проводиться и дальше.
Как сообщалось ранее, инспекторы пожарной безопасности VUGD с начала года по всей Латвии провели более 3875 проверок соблюдения правил пожарной безопасности.