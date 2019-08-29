В ходе проверок пожарной безопасности в Латгале на каждом объекте констатированы нарушения

Наибольшее число нарушений правил пожарной безопасности в этом году в Латгале было зарегистрировано в жилом секторе, а также на производственных объектах.

"На объектах жилого сектора в Латгале очень часто не были проведены проверки электроинсталляций, которые нужно производить раз в десять лет, а также не были проведены проверки качества соединений контактов электроинсталляций с помощью термокамеры.

Очень часто на объектах, высота которых превышает два этажа, в подъездах не установлены порядковые номера этажей, как того требуют правила пожарной безопасности", - сообщил заместитель командира Латгальской региональной бригады VUGD Дмитрий Карпов.

Также было отмечено, что самые частые и существенные нарушения правил пожарной безопасности были связаны с отсутствием проверок технического состояния отопительных установок, дымоходов, каналов естественной вентиляции, которые необходимо проводить раз в пять лет.

Результаты проведенных проверок свидетельствуют о том, что на многих общественных объектах уменьшена ширина путей эвакуации,

например, пути эвакуации заставлены, а двери для эвакуации сложно открываются изнутри.

Кроме того, работники объектов не знают порядка эвакуации людей в случае пожара. Похожие выводы сотрудники VUGD сделали и по результатам проверок на производственных объектах, где нарушения часто связаны с отсутствием организации практических занятий, посвященных действиям в случае пожара.

Карпов подчеркнул, что незапланированные проверки будут проводиться и дальше.