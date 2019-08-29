"Слишком тесно" - лекция о модернизме, самом скандальном периоде в искусстве, изменившем политику Европы

Модернизм – одно из самых спорных периодов в искусстве, которое не каждый в силах понять.

"Как правило, неприятие модернизма и других более современных форм искусства, связано с тем, что нам не достает понимания той эпохи. Именно об этом мы и поговорим на лекции "Слишком тесно: культура европейского модернизма конца XIX - начала XX столетия. Фрагменты". Это направление в искусстве сформировалось на сломе эпох, во второй половине XIX столетия, когда Европа столкнулась с техническими и политическими новшествами, которые способствовали появлению новых художественных концепций, практик, техник и восприятия окружающего мира. Новые формы искусства, в свою очередь, влияли на общество, претерпевавшее радикальные изменения в своей структуре", - рассказывает культуролог.

Стык XIX и XX столетия – очень динамичная эпоха, когда люди стали активно задаваться важнейшими вопросами, она богата спорами, острыми дискуссиями, протестами.

"Без преувеличения ее можно назвать скандальной. Все это безусловно не могло не повлиять на искусство, которое, в свою очередь, влияло на политику. Художественные концепции превращались в настоящие политические программы, диктаторы восхищались и вдохновлялись художниками, которые, в свою очередь, считали себя революционерами", - добавляет профессор.

На мероприятии у участников будет возможность подискутировать о том, какое влияние оказали отдельные личности и процессы на ту эпоху и, конечно, на искусство, создавая совершенно уникальный дух времени.

"Это и протест против бессилия культуры среднего класса, закоснелости аристократии и буржуа, коллективный гнев художественных сообществ, манифесты и забастовки, I мировая война наконец, - поясняет Д. Ханов, - Это время, когда эпатаж в своем стремлении привлекать внимание соседствовал с осмыслением классического наследия Европы и других регионов мира".

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