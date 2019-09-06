Александра Тисленок - рыжая фурия или самая секусальная спортсменка Казахстана

Девушка родилась в Киеве, но живёт в Алматы. Ранее она занималась лёгкой атлетикой, но из-за проблем со здоровьем пришлось завязать с этим видом спорта. Вскоре в жизни Александры появился рафтинг (прим. ред. экстремальный спорт - сплав на плотах или лодках по горным рекам, имеющим пороги).

Рафтинг сразу же пришёлся по душе девушке, потому что благодаря нему можно было куда-то девать свою неуёмную энергию, путешествовать и проводить время на свежем воздухе.

Сейчас Александра выступает за алматинскую команду Fury (Фурия), которая в прошлом году остановилась в шаге от подиума Кубка Европы. Также в активе команды участие на чемпионате мира в ОАЭ.

Александра очень активна и спортом не ограничивается. Девушка принимала участие в чемпионате Европы по бодиарту, позирует для различных журналов, снимается в пикантных фотосессиях, а также неоднократно удостаивалась звания самой сексуальной спортсменки Казахстана.

Девушка абсолютно не стесняется обнажать своё тело перед фотографами. Правда, как заявляет сама Александра, в основном она работает с девушками, а из парней работает только с одним фотографом, которого знает очень давно и доверяет ему.