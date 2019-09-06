Александра Тисленок - рыжая фурия или самая секусальная спортсменка Казахстана
23-летнюю Александру Тисленок называют казахстанской королевой рафтинга. Также её называют "рыжей фурией" и "бестией". Сейчас вы поймёте почему!
Девушка родилась в Киеве, но живёт в Алматы. Ранее она занималась лёгкой атлетикой, но из-за проблем со здоровьем пришлось завязать с этим видом спорта. Вскоре в жизни Александры появился рафтинг (прим. ред. экстремальный спорт - сплав на плотах или лодках по горным рекам, имеющим пороги).
Рафтинг сразу же пришёлся по душе девушке, потому что благодаря нему можно было куда-то девать свою неуёмную энергию, путешествовать и проводить время на свежем воздухе.
Сейчас Александра выступает за алматинскую команду Fury (Фурия), которая в прошлом году остановилась в шаге от подиума Кубка Европы. Также в активе команды участие на чемпионате мира в ОАЭ.
Александра очень активна и спортом не ограничивается. Девушка принимала участие в чемпионате Европы по бодиарту, позирует для различных журналов, снимается в пикантных фотосессиях, а также неоднократно удостаивалась звания самой сексуальной спортсменки Казахстана.
🌞🌞MORNING🌞🌞 ........... Открыв глаза первым делом кормиться голодная 🐶 которая после первого будильника активно начинает скулить и облизывать твоё сонное лицо🤦🏼♀️ стакан воды с пробуждения-это уже как ритуал, выработанный во мне ещё со времен первого курса, когда цель была только похудеть🙈 (да да, я была пышечкой) Ну а уже после, со спокойной совестью я хватаю свой телефон и пару минут вдохновляюсь любимыми аккаунтами в Инстаграмме😍 Расписывать готовку с огнём и свои сборы в беготне, роняя все на своём пути я не буду, но с удовольствие прочту как вы проводите своё утро🌞
Девушка абсолютно не стесняется обнажать своё тело перед фотографами. Правда, как заявляет сама Александра, в основном она работает с девушками, а из парней работает только с одним фотографом, которого знает очень давно и доверяет ему.
Откровенные фотографии Александры будоражат 46 тысяч человек, которые подписаны на девушку в Instagram. Количество фолловеров постоянно растёт и это не удивительно!
Вернула себе статус самой сексуальной спортсменки Казахстана спустя год🎉 Победила в голосовании лучшего спортивного портала страны vesti.kz👍🏻Огромное спасибо всем, кто за меня голосовал и помогал мне 😘конкуренция в этом году была бешеная - все девчонки огонь🔥 А такое крутое фото от @tennisi_official
Мужчины, кто хочет выиграть денег ?завтра мои друзья с @tennisi_offcial снова проводят акцию - "живой комментарий". В клубе на шевченко/шагабутдинова будет бесплатное пиво и трансляция матча "Реал" - "Барселона" под комментарий @evgeniy_akmanov . Я тоже там будут и вас зову, а чтобы было нескучно - предлагаю немного разыграть денег: оставьте под этой фотографией комментарий с прогнозом на матч. Нужно назвать победителя и авторов голов. Троим, кто окажется ближе к истине, я раздам по 10 тысяч тенге на счет Tennisi. Понятное дело, чтобы получить приз, нужно оказаться в клубе =)
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