Пт, 6.09.2019
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Александра Тисленок - рыжая фурия или самая секусальная спортсменка Казахстана
Instagram недели

Александра Тисленок

ФОТО: instagram.com/alexandratislenok

23-летнюю Александру Тисленок называют казахстанской королевой рафтинга. Также её называют "рыжей фурией" и "бестией". Сейчас вы поймёте почему!

Девушка родилась в Киеве, но живёт в Алматы. Ранее она занималась лёгкой атлетикой, но из-за проблем со здоровьем пришлось завязать с этим видом спорта. Вскоре в жизни Александры появился рафтинг (прим. ред. экстремальный спорт - сплав на плотах или лодках по горным рекам, имеющим пороги).

Рафтинг сразу же пришёлся по душе девушке, потому что благодаря нему можно было куда-то девать свою неуёмную энергию, путешествовать и проводить время на свежем воздухе.

Сейчас Александра выступает за алматинскую команду Fury (Фурия), которая в прошлом году остановилась в шаге от подиума Кубка Европы. Также в активе команды участие на чемпионате мира в ОАЭ. 

Александра очень активна и спортом не ограничивается. Девушка принимала участие в чемпионате Европы по бодиарту, позирует для различных журналов, снимается в пикантных фотосессиях, а также неоднократно удостаивалась звания самой сексуальной спортсменки Казахстана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌞🌞MORNING🌞🌞 ........... Открыв глаза первым делом кормиться голодная 🐶 которая после первого будильника активно начинает скулить и облизывать твоё сонное лицо🤦🏼‍♀️ стакан воды с пробуждения-это уже как ритуал, выработанный во мне ещё со времен первого курса, когда цель была только похудеть🙈 (да да, я была пышечкой) Ну а уже после, со спокойной совестью я хватаю свой телефон и пару минут вдохновляюсь любимыми аккаунтами в Инстаграмме😍 Расписывать готовку с огнём и свои сборы в беготне, роняя все на своём пути я не буду, но с удовольствие прочту как вы проводите своё утро🌞

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Девушка абсолютно не стесняется обнажать своё тело перед фотографами. Правда, как заявляет сама Александра, в основном она работает с девушками, а из парней работает только с одним фотографом, которого знает очень давно и доверяет ему.

Откровенные фотографии Александры будоражат 46 тысяч человек, которые подписаны на девушку в Instagram. Количество фолловеров постоянно растёт и это не удивительно!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пальчиками по коже 🖤

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1 или 2? 📸 @ayana.kuandykova

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Мужчины, кто хочет выиграть денег ?завтра мои друзья с @tennisi_offcial снова проводят акцию - "живой комментарий". В клубе на шевченко/шагабутдинова будет бесплатное пиво и трансляция матча "Реал" - "Барселона" под комментарий @evgeniy_akmanov . Я тоже там будут и вас зову, а чтобы было нескучно - предлагаю немного разыграть денег: оставьте под этой фотографией комментарий с прогнозом на матч. Нужно назвать победителя и авторов голов. Троим, кто окажется ближе к истине, я раздам по 10 тысяч тенге на счет Tennisi. Понятное дело, чтобы получить приз, нужно оказаться в клубе =)

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Тропический рай ❤️ @lebonbon.kz @lusikakrabi

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Украинская мода она такая 😍 @mood_passion

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Какая лучше ?

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