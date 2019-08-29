Просто и вкусно: пикантная закуска из помидоров и паприки

"Ароматный маринад, сочные пикантные помидоры - это очень вкусно!" - уверяет автор кулинарного блога "Вика - Простые Рецепты" на YouTube. И добавляет: "Классная закусочка! Ее можно подать как в качестве салата, например, к мясу, шашлыку, так и просто наслаждаться с кусочком хлебушка". Согласитесь, прям слюнки потекли от одних слов. Попробуем?