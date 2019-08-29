Просто и вкусно: пикантная закуска из помидоров и паприки
"Ароматный маринад, сочные пикантные помидоры - это очень вкусно!" - уверяет автор кулинарного блога "Вика - Простые Рецепты" на YouTube. И добавляет: "Классная закусочка! Ее можно подать как в качестве салата, например, к мясу, шашлыку, так и просто наслаждаться с кусочком хлебушка". Согласитесь, прям слюнки потекли от одних слов. Попробуем?
Ингредиенты: помидоры - 2 кг, перец красный сладкий - 600 г, укроп, петрушка - по небольшому пучку, чеснок - 6-8 зубчиков, черный молотый перец - 1-2 ч. л., соль - 2 ст. л. (45 г), растительное масло - 100 мл, уксус 9% - 80 г, сахар - 80 г.
- Закуску можно разложить в чистые банки и хранить в холодильнике под закрытой крышкой.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!