Мятежная принцесса: Зендая эффектно промчалась по Лос-Аджелесу на белом коне
22-летняя американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендая в новом видеоролике скачет верхом на коне через город словно воинствующая принцесса.
Все это звезда делает ради рекламы нового парфюма Idôle бренда Lancôme, лицом которого она стала в начале этого года. Известная марка империи красоты выбрала Зендаю в качестве героини поколения Z, которое всегда на коне.
Добавим, что новый аромат сочетает в себе как дерзкие мускусные, так и нежные розовые ноты, а свежести ему придают бергамот и груша.