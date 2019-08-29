Чт, 29.08.2019
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  • Мятежная принцесса: Зендая эффектно промчалась по Лос-Аджелесу на белом коне

Мятежная принцесса: Зендая эффектно промчалась по Лос-Аджелесу на белом коне
Как романтично!

ФОТО: скриншот видео

22-летняя американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендая в новом видеоролике скачет верхом на коне через город словно воинствующая принцесса.

Все это звезда делает ради рекламы нового парфюма Idôle бренда Lancôme, лицом которого она стала в начале этого года. Известная марка империи красоты выбрала Зендаю в качестве героини поколения Z, которое всегда на коне.

Добавим, что новый аромат сочетает в себе как дерзкие мускусные, так и нежные розовые ноты, а свежести ему придают бергамот и груша.

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