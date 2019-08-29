Мошенничество с недвижимостью в Латвии: эксперты рассказали, как не обмануться

Бывали случаи, когда уже находящуюся в судопроизводстве, арестованную квартиру через какое-то время пытаются снова продать при помощи уже других схем.

Информация об интересных для преступников объектах недвижимости поступает к ним от домоуправлений, от участковых полицейских инспекторов, социальных работников, нотариусов, были подозрения также в отношении семейных врачей и работников социального ухода.

В настоящее время сложилось хорошее сотрудничество с судьями земельной книги и нотариусами, которые активно сообщают о подозрительных сделках.

Многие из дел удалось раскрыть только с их помощью, потому что лицо, пытающееся получить недвижимость мошенническим путем, не доходит до земельной книги и задерживается уже в ее отделении, так как у судей достаточно информации о рисках, на которые следует обращать внимание.

Как не попасться в лапы мошенников?

Раньше мошенники наблюдали, искали, уговаривали людей подписывать документы, теперь люди уже не столь доверчивы.

Что делать, чтобы не оказаться замешанным в мошенническую сделку? Как удостовериться, что недвижимость принадлежит человеку на законных основаниях? Обязательно нужно проверять документы, которые предъявляет человек. Часто генерируются искусственные документы, недвижимость пускается по цепочке и продается первому покупателю.

Одним из признаков потенциального мошенничества с недвижимостью может быть ее цена.

Такие сделки протекают молниеносно, цепочка должна быть быстрой и короткой, недвижимость реализуется за неделю-две. Нередко мошенники стремятся заключить нечестную сделку как можно скорее - ее ускоряют искусственно, устанавливая подозрительно выгодную продажную цену.

Еще одним признаком мошеннической сделки являются желание заключить ее без участия нотариуса и предъявление нотариально не заверенных документов.

Поэтому никогда не следует спешить со сделкой, а лучше лишний раз убедиться в ее законности. Также, чтобы избежать мошенничества, лучше заранее позаботиться о наследовании недвижимости и привести в порядок документы.

Маленькие квартирки и миллионные апартаменты

Как правило, целью мошенников становятся небольшие, дешевые объекты недвижимости, но есть случаи и с более крупными объектами.

Часто владельцы такой собственности находятся за границей, поэтому нужно тщательно исследовать, на основании каких полномочий внезапно возникают арендодатели или управляющие. Не часто, но случается, что хозяева приезжает в Латвию и удивляются, что недвижимость уже продана.

Тенденции и методы мошенничества одинаковые, идет ли речь о типовой квартире в Иманте или дорогих апартаментах в тихом центре.

Но мошенники все-таки стараются избегать схем с супердорогой недвижимостью, так как рынок таких объектов очень маленький.

Cамый сложный вопрос – что дальше происходит с объектами недвижимости, которые стали предметом мошеннических сделок и были арестованы. Понятно, что продажей таких объектов полиция не занимается.

Могут быть применены новые поправки к Уголовному закону – принимается, что квартира была приобретена преступным путем, у нее нет владельца, она признается преступно нажитым имуществом и арестовывается.