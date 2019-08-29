Чт, 29.08.2019
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Госполиция ищет пропавшую без вести Жаниту 2004 года рождения

ФОТО: Valsts policija

Участок Тейки Управления Рижского региона Госполиции ищет пропавшую без вести Жаниту Камалетдинову 2004 года рождения.

28 августа около 23.00 она вышла из дома и до сих пор неизвестно ее местонахождение, сообщила Госполиция в социальной сети Facebook. 

Приметы: рост 165 см, светлые, короткие волосы. На животе татуировка - соловей.

Была одета в синие джинсы. 

Госполиция призвала ознакомиться с фотографиями и отозваться каждого, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем подростке.

С полицией можно связаться по номеру 67085942 или 110!

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