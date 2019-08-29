Госполиция ищет пропавшую без вести Жаниту 2004 года рождения

Участок Тейки Управления Рижского региона Госполиции ищет пропавшую без вести Жаниту Камалетдинову 2004 года рождения.
28 августа около 23.00 она вышла из дома и до сих пор неизвестно ее местонахождение, сообщила Госполиция в социальной сети Facebook.
Приметы: рост 165 см, светлые, короткие волосы. На животе татуировка - соловей.
Была одета в синие джинсы.
Госполиция призвала ознакомиться с фотографиями и отозваться каждого, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем подростке.
С полицией можно связаться по номеру 67085942 или 110!