Не путать со вседозволенностью: что означает новая система обучения в детсадах?

По ее признанию, в саду учебная программа постепенно подгонялась под новый формат уже предыдущие три года, в то же время полностью программу введут с этого учебного года.

"Это учебное содержание направлено на то, что происходит во мне как внутри человека. А учитель выступает в роли наблюдателя.

Он смотрит - ага, сейчас ребенок интенсивно режет ножницами, это тот навык, который он хочет развить. Ага, он прыгает обеими ногами вперед, значит, я адаптирую спорт не так, что сегодня мы бросаем мяч, а ему актуально попрыгать обеими ногами вперед. И это тот элемент, который я включу в спорт на данный момент, потому что это важно и актуально для ребенка.

Таким образом, наблюдая за ребенком, мы попробуем создать среду и условия для того, чтобы это произошло", - пояснила руководитель детсада.

По ее признанию, когда содержание образования подстроено под умения и потребности ребенка, у него появляется желание учиться. Ему это нравится.

В этом садике детей с раннего возраста обучают цифрам, буквам и даже в определенном смысле алгебраической формуле a2+b2, заменив классические игрушки специальными развивающими.

В то же время отмечается, что у этого подхода есть и свои вызовы.

Так руководитель детсада Varavīksne Критисне Бойтмане из Вентспилса внедряет эту программу уже четыре года.

По словам Бойтмане, этот вид обучения не стоит путать со вседозволенностью.

Необходимо контролировать, чтобы ребенок не делал все время только то, что ему нравится. Педагогам необходимо стимулировать интерес и к другим навыкам.

"Сначала это был стресс, не было все разложено наперед, и нам самим пришлось разрабатывать. Однако, необходимо позволить себе ошибаться, тогда и детям мы позволим ошибиться".

В Министерстве образования утверждают, что обучены все руководящие команды дошкольных учреждений всех самоупралений. Помимо этого есть методические материалы и ресурсы в интернете.

Ранее старший эксперт по разработке содержания дошкольного образования проекта "Skola2030" Агрита Миесниеце рассказала агентству LETA, что главными плюсами основанной на компетентностном подходе системы дошкольного образования станут самостоятельность детей и то, что учителя станут свободнее в планировании учебного процесса.

По ее словам, новый подход подразумевает смену ролей учителя и ученика. Дети сами будут принимать участие в учебном процессе, таким образом, увеличивая свою мотивацию, интерес и уровень ответственности.