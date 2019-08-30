Остапенко пробилась в третий круг US Open

Матч между теннисистками продолжался 1 час 40 минут и закончился со счётом 6:4, 6:3 в пользу Остапенко. Во время матча 29-летняя Риск один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала четыре брейка. Алёна сделала один эйс, реализовала шесть брейк-пойнтов и 17 раз ошиблась при подаче.

Такое количество двойных ошибок заслуживает отдельного упоминания. Подачи - это давняя головная боль Алёны. В среду, когда на US Open шёл дождь, Остапенко не ушла с тренировки и отрабатывала подачу.

За выход в третий круг US Open Остапенко заработала 130 рейтинговых очков, повторив свой прошлогодний результат. В следующем раунде ей предстоит встреча с американкой Кристи Ан, которая занимает 141-е место в мировом рейтинге.

Напомним, что ранее первая ракетка Латвии Анастасия Севастова добилась идентичного результата и вышла в третий круг US Open.