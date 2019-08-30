Сенцов и моряки освобождены: Россия и Украина начали обмен заключенными

"Обмен завершился: моряки, (Олег) Сенцов, (Николай) Карпюк, (Владимир) Балух, (Павел) Гриб летят домой", - говорится в ее сообщении.

Ее запись на своей странице разместил и новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, отмечает "Медуза".

Напомним, ранее стало известно, что Сенцова для обмена вывезли из колонии в Лабытнанги и доставили в один из московских СИЗО.

В то же время, кого из россиян передала Украина, пока неизвестно. Российские власти не комментировали сведения о состоявшемся обмене.

Прозвучало, что Москва и Киев планируют передать друг другу от 33 до 35 человек.

По сведениям издания "Коммерсант", в списках на обмен значились в том числе украинские моряки, задержанные в Керченском проливе.

Среди заключенных, которых согласилась передать украинская сторона, россияне, которые участвовали в конфликте в Донбассе или обвинялись Украиной в государственной измене.

В пятницу утром, 30 августа, издание "Крым.Реалии" со ссылкой на родственников одного из моряков сообщило, что удерживаемых ранее в России украинских моряков уже доставили в Киев.

Родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", – рассказал собеседник, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".

Подтверждения данной информации из других источников пока нет.