Пт, 30.08.2019
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  • Как Бусулис "отжигал" на "Новой волне": баловство, селфи с российскими звездами и работа в жюри

Как Бусулис "отжигал" на "Новой волне": баловство, селфи с российскими звездами и работа в жюри

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

С 24 по 29 августа в Сочи проходил международный музыкальный конкурс "Новая волна". В качестве члена жюри был представлен и латвийский исполнитель Интарс Бусулис. 

Конечно, Бусулис не забывал хвастаться кадрами этого яркого мероприятия. Интарс также публиковал селфи с Сергеем Лазаревым и композитором Игорем Крутым. 

Ранее стало известно, какое место на "Новой волне" получили конкурсантки из Латвии

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Labdien ... 🥳 Добрый день .. 🤗 ..Būt žūrijā un lemt konkursantu likteņus nebūt nav viegli ... 🥴👽 Быть в жюри и решать судьбы конкурсантов не так уж легко ... 🙏🏻 Uz mūsu pleciem gulstas liela atbildība .. 🤲🏻 Это очень большая ответственность ... ☝🏻💯 ... Un šajā bildītē visu var saskatīt —> gan tīro sirdsapziņu, gan atbildību ... 🍾 И в этом фото видно всё —> и чистую совесть и ответственность ... 🗣.. ⭐️ @LazarevSergey ⭐️ #NewWave #НоваяВолна #JaunaisVilnis #СергейЛазарев #intarsbusulis #интарсбусулис #LuxuryExtreme

A post shared by iитαяѕ вυѕυℓiѕ 💎 (@intarsbusulis) on

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