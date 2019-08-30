Как Бусулис "отжигал" на "Новой волне": баловство, селфи с российскими звездами и работа в жюри

С 24 по 29 августа в Сочи проходил международный музыкальный конкурс "Новая волна". В качестве члена жюри был представлен и латвийский исполнитель Интарс Бусулис.
Конечно, Бусулис не забывал хвастаться кадрами этого яркого мероприятия. Интарс также публиковал селфи с Сергеем Лазаревым и композитором Игорем Крутым.
Ļoti patīkami atkal būt šeit, Sočos ... 🧸👏🏻👍🏻 ... Очень приятно опять быть здесь 🌊в Сочи .. 🥳 Спасибо, дорогой ⭐️Игорь Яковлевич⭐️ , за этот праздник 🎈 🍾... @IgorKrutoy65 #NewWave #НоваяВолна #JaunaisVilnis #IgorYakovlevichKrutoy #ИгорьКрутой #intarsbusulis #интарсбусулис
Labdien ... 🤲🏻 Добрый день ... 🙏🏻 Super foto ar lielisko @Soso_Pavliashvili_official un viņa brīnšķīgo ģimeni .. 👩🏼👧🏻👩🏻🦱🧔🏻 ... Великолепное фото с моим братом #СосоПавлиашвили и его прекрасной семьей ... ❤️ ... #NewWave #НоваяВолна #JaunaisVilnis #IrinaPavliashvili #SandraPavliashvili #intarsbusulis #интарсбусулис #LuxuryExtreme
Юбилейный вечер Игоря Яковлевича Крутого @igorkrutoy65 всегда ярчайшее событие года ✨ В свой праздник Игорь Яковлевич всегда дарит людям возможность спеть его красивые песни и погрузиться в приятную атмосферу сочинского фестиваля «Новая Волна». Браво, Маэстро! 🙏🏻 #ИгорьКрутой #НоваяВолна #ИнтарсБусулис
Labdien ... 🥳 Добрый день .. 🤗 ..Būt žūrijā un lemt konkursantu likteņus nebūt nav viegli ... 🥴👽 Быть в жюри и решать судьбы конкурсантов не так уж легко ... 🙏🏻 Uz mūsu pleciem gulstas liela atbildība .. 🤲🏻 Это очень большая ответственность ... ☝🏻💯 ... Un šajā bildītē visu var saskatīt —> gan tīro sirdsapziņu, gan atbildību ... 🍾 И в этом фото видно всё —> и чистую совесть и ответственность ... 🗣.. ⭐️ @LazarevSergey ⭐️ #NewWave #НоваяВолна #JaunaisVilnis #СергейЛазарев #intarsbusulis #интарсбусулис #LuxuryExtreme