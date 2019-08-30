Глава RTAB: бюро упорядочено на столько, что ему можно уверенно доверить средства

Он возглавил бюро в начале лета, когда после начатого Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследования о разбазаривании средств из бюро ушли Максим Толстой и Вита Ермоловича.

По словам Гринвалдса, летом бюро много работало, чтобы устранить недостатки, выявленные Госконтролем, и подготовлены планы по выполнению 90% рекомендаций.

Что касается интереса KNAB к RTAB, то тут Гринвалдс ничего подробнее комментировать не стал. KNAB изъяло в RTAB документы, но он не имеет права говорить, какие. Сам Гринвалдс в бюро не констатировал нарушений закона или признаков мошенничества.