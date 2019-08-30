Глава RTAB: бюро упорядочено на столько, что ему можно уверенно доверить средства

Рижское бюро по развитию туризма (RTAB) упорядочено сегодня до такой степени, что ему можно уверенно доверить средства на развитие туризма, заявил руководитель RTAB Гунтар Гринвалдс.
Он возглавил бюро в начале лета, когда после начатого Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследования о разбазаривании средств из бюро ушли Максим Толстой и Вита Ермоловича.
По словам Гринвалдса, летом бюро много работало, чтобы устранить недостатки, выявленные Госконтролем, и подготовлены планы по выполнению 90% рекомендаций.
Что касается интереса KNAB к RTAB, то тут Гринвалдс ничего подробнее комментировать не стал. KNAB изъяло в RTAB документы, но он не имеет права говорить, какие. Сам Гринвалдс в бюро не констатировал нарушений закона или признаков мошенничества.
По его словам, в RTAB теперь действует система обоснования каждого мероприятия, на которые потрачены средства. Бюджет Рижского турбюро составляет сейчас около 4,2 млн евро.