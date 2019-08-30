Пт, 30.08.2019
Значительную долю составляют люди среднего и пожилого возраста от 50 до 70 лет - продукты постсоветского периода, которые не смогли приспособиться к капитализму. Они негибки, застряли в прошлом, много говорят о тех временах. Психолог Даце Гриезе, работающая с бездомными

На дороге Рига-Балтэзерс мужчина заехал на встречную полосу. В ДТП погибла водитель

Авария. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В четверг, 29 августа, в Латвии зарегистрировано 95 автоаварий, в авариях погиб один и пострадали еще 18 человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Авария с погибшим произошла в Видземе.

Вчера в 8.35 в Салацгривском крае на дороге Рига-Балтэзерс мужчина на автомашине MB Atego заехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной VW Passat, рассказала специалист по общественным отношениям Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане.

В ДТП пострадала пассажирка VW Passat, а водитель этой автомашины погибла.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержано семь водителей. За превышение скорости оформлено 236 протоколов, в целом за нарушения правил дорожного движения - 571.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ