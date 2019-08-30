Бывший тренер "Барселоны" сообщил о смерти 9-летней дочери

Бывший тренер "Барселоны" и сборной Испании по футболу Луис Энрике сообщил в своём Twitter о смерти дочери Ксаны.
Предыдущий пост Луиса Энрике был сделан 20 марта этого года. Теперь понятно - почему. 29 августа тренер нарушил молчание в связи с трагическим пововодом. Девятилетняя девочка на протяжении пяти месяцев боролась с остеосаркомой - раком костей.
"Мы будем очень сильно по тебе скучать, но будем помнить тебя каждый день нашей жизни в надежде, что в будущем мы встретимся снова. Ты будешь путеводной звездой нашей семьи. Отдыхай, Ксанита", - написал Луис Энрике в своём Twitter.
Трагедия Луиса Энрике не оставила равнодушным никого. Слова поддержки написали друзья, коллеги, обычные люди и футболисты - Серхио Рамос, Николас Пареха, Давид Сильва, Лионель Месси, Серхио Бускетс, Альваро Мората, Гаиска Мендьета.
Энрике никогда не выставлял личную жизнь напоказ, оберегая близких от чрезмерного внимания. О болезни дочери тоже до последнего никто не знал, кроме членов семьи. У Луиса Энрике осталось двое детей - сын Пачо и дочь Сира.
49-летний специалист в июне этого года покинул пост главного тренера сборной Испании по семейным осбтоятельствам. Ранее под его руководством "Барселона" в сезоне-2014/2015 выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.