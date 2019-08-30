Бывший тренер "Барселоны" сообщил о смерти 9-летней дочери

"Мы будем очень сильно по тебе скучать, но будем помнить тебя каждый день нашей жизни в надежде, что в будущем мы встретимся снова. Ты будешь путеводной звездой нашей семьи. Отдыхай, Ксанита", - написал Луис Энрике в своём Twitter.