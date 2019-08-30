Пт, 30.08.2019
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Бывший тренер "Барселоны" сообщил о смерти 9-летней дочери

Луис Энрике и его дочь Ксана (2015 год)

ФОТО: MICHAEL PROBST/AP/Scanpix

Бывший тренер "Барселоны" и сборной Испании по футболу Луис Энрике сообщил в своём Twitter о смерти дочери Ксаны.

Предыдущий пост Луиса Энрике был сделан 20 марта этого года. Теперь понятно - почему. 29 августа тренер нарушил молчание в связи с трагическим пововодом. Девятилетняя девочка на протяжении пяти месяцев боролась с остеосаркомой - раком костей.

"Мы будем очень сильно по тебе скучать, но будем помнить тебя каждый день нашей жизни в надежде, что в будущем мы встретимся снова. Ты будешь путеводной звездой нашей семьи. Отдыхай, Ксанита", - написал Луис Энрике в своём Twitter.

Трагедия Луиса Энрике не оставила равнодушным никого. Слова поддержки написали друзья, коллеги, обычные люди и футболисты - Серхио Рамос, Николас Пареха, Давид Сильва, Лионель Месси, Серхио Бускетс, Альваро Мората, Гаиска Мендьета. 

Энрике никогда не выставлял личную жизнь напоказ, оберегая близких от чрезмерного внимания. О болезни дочери тоже до последнего никто не знал, кроме членов семьи. У Луиса Энрике осталось двое детей - сын Пачо и дочь Сира.

49-летний специалист в июне этого года покинул пост главного тренера сборной Испании по семейным осбтоятельствам. Ранее под его руководством "Барселона" в сезоне-2014/2015 выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non ci sono parole. #luisenrique

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