Пт, 30.08.2019
Не всем нужна такая помощь, как мы себе это представляем; не всем нужен горячий душ и ароматное мыло – некоторые просто ненавидят все это. Психолог Даце Гриезе, работающая с бездомными

Новая информация о знаменитой погоне: водитель был под действием наркотиков

Погоня из Риги до Огре

ФОТО: Agris Steks Eglītis/LETA

Водитель, задержанный в июле в Огре в результате погони и стрельбы, сел за руль автомобиля в состоянии наркотического опьянения, следует из результатов экспертизы Госполиции. 

Как рассказала представитель Госполиции Гита Гжибовска, расстрелянный полицией автомобиль, на котором перемещался беглец, не был краденым.

На данный момент следствие продолжается по двум уголовным делам - одно в связи с ДТП в Риге, на улице Краста, второе - о ДТП в Огре.

Как сообщалось, 24 июля, в Огре пытавшийся сбежать от полиции водитель сбил полицейского-мотоциклиста, серьезно его ранив. Помимо этого в результате погони пострадали три полицейских - два муниципальных и один дорожный.

По словам представителя Госполиции Илзы Юхневичи, вечером 24 июля около 19 часов в Риге, вблизи улиц Маскавас и Тургенева, водитель, управлявший машиной марки Audi, не повиновался требованию Госполиции остановиться и продолжил движение. Госполиция начала преследование агрессивного водителя.

Глава Управления криминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов сказал телеканалу LTV, что нарушитель протаранил полицейский экипаж, который следовал за ним. Также во время бегства водитель повредил еще несколько машин, в том числе полицейских. При этом пострадали двое сотрудников полиции. Только после этого случилось происшествие с полицейским на мотоцикле.

Погоня продолжалась, по крайней мере, от Саласпилса в направлении Даугавпилса. Для того, чтобы остановить водителя были привлечены дополнительные силы.

Всего, по словам Созинова, по беглецу было совершено порядка 15 выстрелов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ