Новая информация о знаменитой погоне: водитель был под действием наркотиков

Как рассказала представитель Госполиции Гита Гжибовска, расстрелянный полицией автомобиль, на котором перемещался беглец, не был краденым.

На данный момент следствие продолжается по двум уголовным делам - одно в связи с ДТП в Риге, на улице Краста, второе - о ДТП в Огре.

Как сообщалось, 24 июля, в Огре пытавшийся сбежать от полиции водитель сбил полицейского-мотоциклиста, серьезно его ранив. Помимо этого в результате погони пострадали три полицейских - два муниципальных и один дорожный.

По словам представителя Госполиции Илзы Юхневичи, вечером 24 июля около 19 часов в Риге, вблизи улиц Маскавас и Тургенева, водитель, управлявший машиной марки Audi, не повиновался требованию Госполиции остановиться и продолжил движение. Госполиция начала преследование агрессивного водителя.

Глава Управления криминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов сказал телеканалу LTV, что нарушитель протаранил полицейский экипаж, который следовал за ним. Также во время бегства водитель повредил еще несколько машин, в том числе полицейских. При этом пострадали двое сотрудников полиции. Только после этого случилось происшествие с полицейским на мотоцикле.

Погоня продолжалась, по крайней мере, от Саласпилса в направлении Даугавпилса. Для того, чтобы остановить водителя были привлечены дополнительные силы.