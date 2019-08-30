"Мы остались без трех эмбрионов": Божена Рынска рассказала о дочери от Игоря Малашенко

По словам Божены, они с супругом решились на рождение ребенка еще четыре года назад, однако сначала им попадались плохие клиники ЭКО.

"Ну мы занимались этим с 2015 года и нам с самого начала очень не везло с клиниками. То есть, в испанской клинике допустили такую небрежную халатность, такую раздолбайскую историю... В Америке просто запрещено это делать, то, что делали они.

Не буду вдаваться в подробности. Ни в Америке, ни в России так не делают, как поступили испанцы. Мы остались без трех эмбрионов", - подчеркнула она.

Как рассказала звезда, в итоге процедура была сделана в лучшей клинике США. Рынска отметила, что они консультировались со специалистами, еще будучи в Юрмале.

"Игорь нашел самую лучшую клинику в Америке, где самая высокая статистика и туда все едут. Она считается самой главной по этим вопросам. Там был целый wait list (список ожидания - прим. ред.). Мы из Юрмалы ночами разговаривали и консультировались с врачами из этой клиники, чтобы они нас приняли в ноябре, потому что они оперируют раз в три месяца", - заявила журналист.

По ее словам, созданием эмбрионов занимался известный российский врач Марк Курцер.

"Потом мы вернулись в Москву, мы пошли к Курцеру. Я думаю, это не реклама, если я буду упоминать имена? Мы пошли к Курцеру, и у него сразу получились эмбрионы. То есть вот с первого раза все мы сделали, у Курцера получились эмбрионы. Ни у каких других клиник этого не получалось", - указала Божена.