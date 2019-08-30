Фото: Закулисье "Новой волны" глазами российских звезд

29 августа в Сочи завершился международный музыкальный конкурс "Новая волна", где композитор и продюсер Игорь Крутой собрал самых ярких звезд российского шоу-бизнеса. Русский TVNET предлагает посмотреть, что происходила за кулисами мероприятия.
ALL ABOUT LAST NIGHT...... 28.09.19. “ДЕНЬ ПРЕМЬЕР» на «НОВОЙ ВОЛНЕ» @newwave_official и 3-й конкурсный день конкурса молодых исполнителей. Ещё раз, спасибо моим замечательным Авторам - композитору АЛЕКСЕЮ РОМАНОВУ @alexeyromanof и автору потрясающих стихов, тронувшие меня до глубины души МИХАИЛУ ГУЦЕРИЕВУ @gutserievmedia за песню «ЛУННЫЙ ГОСТЬ», которая прозвучала вчера впервые и открыла вечер Премьер на «НОВОЙ ВОЛНЕ» в Прямом Эфире на @tvrussia . И, конечно, ещё раз огромная благодарность и респект потрясающему коллективу из Украины🇺🇦- Балету @freedomballet_official п/р ЛЕНЫ КОЛЯДЕНКО @kolyadenkolena и особенно режиссеру-постановщику и хореографу вчерашнего номера на песню «ЛУННЫЙ ГОСТЬ» НАЗАРУ ДИДЫК @nazardidyk за удивительно тонкую и филигранную работу души и тела. Это действительно был MASTERPEACE! Думаю, что правильный социальный месседж, который мы хотели послать со сцены дошёл до всех! Отдельная благодарность @dolcegabbana за невероятный костюм эксклюзивного Пошива от @altasartoria_official с фэшн шоу для этого номера! Браво, ДОМЕНИКО&СТЕФАНО👏. I LOVE, GUYS!🙏❤️ И спасибо всем моим коллегам и друзьям за добрые и искренние слова и мнение о песне вчера и сегодня после Премьеры. Мой телефон раскален от Ваших звонков и СМС до предела, как никогда, мои дорогие❤️ А Вам понравилось наше новое творение? Кстати, впереди клип от @zaurzaseev от Продакшн @hoodyakov . ЖДЁТЕ?) И, кстати, песня «ЛУННЫЙ ГОСТЬ» уже на всех цифровых носителях. Ссылка у меня в шапке профиля, а номер с «НОВОЙ ВОЛНЫ» и саму съемку премьеру песни я выложу буквально через пару минут в следующем посте! Look by @balmain @olivier_rousteing #филиппкиркоров #премьера #гуцериевмихаил #новаяволна #алексейроманоф #сочи #лунныйгость
VIDEO&PHOTO REPORT ABOUT LAST NIGHT ON @newwave_official IN SOCHI! 1-st day of contest. Конкурсанты исполняли песни из репертуара АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ @alla_orfey 👍 Вечер был подготовлен и посвящён юбилею Великой Певице! А мои любимые @allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov были в этот вечер моими главным помощниками, и не только моим. Они помогали моим друзьям , ведь все эти прекрасные песни знакомы им и любимы с их Рождения ❤️ @igor_nikolaev_music @arman_dav и @igorkrutoy65 🤦🏻♂️ А кто из молодых артистов из разных стран вам понравился? Чья Версия и исполнение песен Аллы Пугачевой вам понравилась больше всего? Согласны ли вы с мнением и оценками жюри? Очень интересно ваше мнение! Ну а мы покинули на один день Сочи и «НОВУЮ ВОЛНУ», чтобы вылететь сегодня в Казань, где уже через несколько часов на главной Арене Казани «КАЗАНЬ АРЕНА», в Прямом Эфире на @vesti24 @rossiya.24 состоится торжественное закрытие 45 Мировой Чемпионата по Профессиональному Мастерству по стандартам «WORLDSKILLS KAZAN 2019”, которое готовит Команда @_sechenov.com_ и @igorkrutoy65 в котором мне сегодня предстоит участие «ВКЛЮЧИТЬ РАДОСТЬ» и зажечь в «ЦВЕТЕ НАСТРОЕНИЯ СИНИЙ» с @ballet_recital и с хорошим настроением.... 🕺🏻 Look by @balmain @olivier_rousteing Photo&video by @phot.on #филиппкиркоров #новаяволна2019 #philippkirkorov #newwave2019 #сочи #sochi
ABOUT LAST FANTASTIC NIGHT FROM @newwave_official IN SOCHI- regarding @igorkrutoy65 and his 65-s jubilee !!! Листайте фотокарусель с этими потрясающими и эмоциональными фотомгновениями встреч с моими друзьями и коллегами по сцене и за кулисами на этом, невероятно знаковом,теплом и красивом вечере, посвящённом моему большому другу, блистательному композитору ИГОРЮ КРУТОМУ И ЕГО 65-летнему ЮБИЛЕЮ! Спасибо дорогой Игорь тебе за этот праздник песни, музыки, творчества и вдохновения, и спасибо за эти удивительные песни (одной из которых, «1000 лет», является непревзойденная АЛЛА ПУГАЧЕВА @alla_orfey ), и конечно, спасибо за песню «РАДОСТЬ МОЯ» на стихи ИГОРЯ НИКОЛАЕВА @igor_nikolaev_music , которая стала саундтреком к культовой кинотрилогии «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» ❤️by @weisbergfilms , где я сыграл роль Святого Валентина🙏! Вчерашний Праздник удался на все 100% 👍, и судя по высочайшим телевизионным рейтингам и показателям - этот вечер стал самым смотрибельным концертным шоу за эти последние дни, с чем я и поздравляю в первую очередь тебя, дорогой Игорь, всех своих коллег и, конечно же, Канал @tvrussia , который все это действо вчера вечером показал миллионам телезрителям в Прямом Эфире в телетрансляции из гостеприимного и солнечного Сочи!📺👏👏👏👏👏👏 Look by @commedesgarcons @versace Photo by @phot.on #филиппкиркоров #игорькрутой #новаяволна2019 #sochi #newwavehallsochi #65 #friends #love #versace #commedesgarcons
#ЯнеБоюсь ! Вчерашняя большая премьера на «Новой Волне 2019» ! Премьера песни от @olegvladi , премьера номера от @reshetnikovaofficial и крутых костюмов от @nazardidyk !! Моя команда танцоров : @ggrishka @maximburdasevich @valery.kushakova @lizavinograd @ruslankurikba @mr.danilevich ! #LazarevTeam #sergeylazarev #сергейлазарев #премьера
“SCREAM” Live ... Торжественное открытие Новой Волны 2019 ... немного Евровидения на сцене New Wave Hall в Сочи... #NewWave #Новая Волна #Scream #sergeylazarev #СергейЛазарев #eurovision2019 #russia Спасибо Игорю Крутому @igorkrutoy65 , за ежегодный праздник музыки! Впереди целая неделя Эфиров! Не пропустите!
... Я очень рада, что на вечере прекрасной Анжелики Варум я спела именно свою любимую песню — Гудбай мой мальчик 😉 Мы очень старались, серьёзно готовились и, как мне кажется, получилось круто ))😊 Спасибо моим прекрасным @todes_official @alladukhovaofficial @kramarsfam А какая ваша любимая песня @avarum ?♥️ @newwave_official #новаяволна2019 #глюкоза #glukoza
Kā jau ziņots, Latviju pēc divu gadu pārtraukuma "Jaunajā vilnī" pārstāvēja "Radio trio", kura sastāvā ir Madara Dzintara-Pluša, Katrīna Anna Vīgante un Gabriēla Zvaigznīte. Grupa konkursā ieguva 241 punktu, kas ļāva ierindoties kopumā septītajā vietā.