Пт, 30.08.2019
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Куриный кебаб и вегетарианский фалафель по-домашнему
Популярный стрит-фуд прямо на вашей кухне!

ФОТО: коллаж Русский TVNET/пресс-фото

Кебаб и фалафель появились на латвийской кухне относительно недавно, однако, очень быстро завоевали популярность. Кебаб мы обычно покупаем, посещая рестораны быстрого питания. Редко кто берется приготовить его дома - кажется, что для этого необходимы навыки и специальное оборудование для гриля. Однако, это вовсе не так - вкусный кебаб можно приготовить и в домашней духовке. 

Повар и специалист по питанию Евгения Янсоне вместе с национальной продуктовой розничной сетью ELVI предлагает рецепты для домашнего куриного кебаба и вегетарианского турецкого фалафеля! Гарантируем — получится даже у новичков!

Куриный кебаб с салатом из капусты и томатов и чесночно-йогуртовым соусом

Время приготовления: 60 минут (+ 5 часов для маринования мяса)

Ингредиенты (на 4 персоны)

Маринад для куриного кебаба

  • 500 г куриных окорочка без костей и кожи
  • 120 г кефира или пахты
  • 1 долька чеснока
  • 1 ч.л. молотого кориандра
  • 1 ч.л. молотого кумина
  • 1 ч.л. кайенского перца
  • 1 ч.л. чесночного порошка
  • 1 ст.л. сока лимона
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 4 цельнозерновых лаваша

Для салатов

  • 1/2 качана капусты
  • 1 большой томат
  • 1 небольшой красный перец

Для соуса

  • 100 г греческого йогурта
  • 100 сметаны
  • 1 ч.л. горчицы
  • 2 выдавленные в "чеснокодавилке" дольки чеснока
  • 1 пучок мелко рубленной петрушки
  • 1 ст.л. сока лимона
  • соль, перец по вкусу

Приготовление

1) Готовят маринад для куриного мяса - смешать кефир или пахту со всеми приправами, соком лимона и томатной пастой.

2) Окорочка разрезать пополам и положить в маринад.

3) Поставить мариноваться в холодильник минимум на 5 часов, лучше - на сутки.

4) Мясо проткнуть двумя длинными металлическими или деревянными шпажками.

5) Концы шпажек положить на огнеупорную глубокую форму так, чтобы мясо курицы свободно висело между двух шпажек, а жидкость, которая будет выделяться во время приготовления, стекала в форму.

6) Курицу готовят 50 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

7) Когда мясо готово, его нарезают полосками.

8) Смешать ингредиенты соуса.

9) Порезать томаты и лук, мелко порезать капусту и смешать все овощи с 3/4 соуса.

10) На сухой сковороде подогреть лаваш с обеих сторон.

11) На теплый лаваш положить куриное мясо и салат. Добавить немного соуса.

12) Сложить кебаб и подавать!

Фалафель с соусом кари

Время приготовления: 40-60 минут

Ингредиенты (на 4 персоны)

Для фалафеля

  • 240 г консервированного турецкого горошка без жидкости
  • 30 г мелко рубленной петрушки
  • 30 г мелко рубленной мяты
  • 1 измельченная луковица
  • 2 выдавленные в "чеснокодавилке" дольки чеснока
  • 1 ч.л. семян кумина
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. молотого кориандра
  • 80 г муки
  • 1/2 ч.л. пекарского порошка
  • 1 большой авокадо
  • Разные зеленые листья на выбор (листья салата, шпинат, свекольные листья и др.)
  • 2 небольших свежих огурца
  • 4 питы

Для соуса

  • 200 г турецкого йогурта
  • 1 долька чеснока
  • 1 ч.л. с горкой кари
  • соль, черный перец по вкусу
  • 1 ст.л. сока лимона
  • 1 ст.л. мелко рубленной петрушки/зеленого лука

Приготовление

1) Готовят фалафель - все ингредиенты, кроме муки и пекарского порошка, смешивают в блендере для однородной консистенции.

2) Добавить муку, пекарский порошок и смешать.

3) Из массы сделать шарики массой примерно 20 г и положить запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

4) Смешать все ингредиенты для соуса. Мелко нарезать огурец и авокадо.

5) На сухой сковороде подогреть питы с обеих сторон.

6) Сделать надрез и раскрыть питу, положить в образовавшийся карман зеленые листья, авокадо, огурец, фалафель и соус.

7) Подать!

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