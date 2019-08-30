Куриный кебаб и вегетарианский фалафель по-домашнему

Повар и специалист по питанию Евгения Янсоне вместе с национальной продуктовой розничной сетью ELVI предлагает рецепты для домашнего куриного кебаба и вегетарианского турецкого фалафеля! Гарантируем — получится даже у новичков!

Куриный кебаб с салатом из капусты и томатов и чесночно-йогуртовым соусом

Время приготовления: 60 минут (+ 5 часов для маринования мяса)

Ингредиенты (на 4 персоны)

Маринад для куриного кебаба

500 г куриных окорочка без костей и кожи

120 г кефира или пахты

1 долька чеснока

1 ч.л. молотого кориандра

1 ч.л. молотого кумина

1 ч.л. кайенского перца

1 ч.л. чесночного порошка

1 ст.л. сока лимона

2 ст.л. томатной пасты

4 цельнозерновых лаваша

Для салатов

1/2 качана капусты

1 большой томат

1 небольшой красный перец

Для соуса

100 г греческого йогурта

100 сметаны

1 ч.л. горчицы

2 выдавленные в "чеснокодавилке" дольки чеснока

1 пучок мелко рубленной петрушки

1 ст.л. сока лимона

соль, перец по вкусу

Приготовление

1) Готовят маринад для куриного мяса - смешать кефир или пахту со всеми приправами, соком лимона и томатной пастой.

2) Окорочка разрезать пополам и положить в маринад.

3) Поставить мариноваться в холодильник минимум на 5 часов, лучше - на сутки.

4) Мясо проткнуть двумя длинными металлическими или деревянными шпажками.

5) Концы шпажек положить на огнеупорную глубокую форму так, чтобы мясо курицы свободно висело между двух шпажек, а жидкость, которая будет выделяться во время приготовления, стекала в форму.

6) Курицу готовят 50 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

7) Когда мясо готово, его нарезают полосками.

8) Смешать ингредиенты соуса.

9) Порезать томаты и лук, мелко порезать капусту и смешать все овощи с 3/4 соуса.

10) На сухой сковороде подогреть лаваш с обеих сторон.

11) На теплый лаваш положить куриное мясо и салат. Добавить немного соуса.

12) Сложить кебаб и подавать!

Фалафель с соусом кари

Время приготовления: 40-60 минут

Ингредиенты (на 4 персоны)

Для фалафеля

240 г консервированного турецкого горошка без жидкости

30 г мелко рубленной петрушки

30 г мелко рубленной мяты

1 измельченная луковица

2 выдавленные в "чеснокодавилке" дольки чеснока

1 ч.л. семян кумина

2 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. молотого кориандра

80 г муки

1/2 ч.л. пекарского порошка

1 большой авокадо

Разные зеленые листья на выбор (листья салата, шпинат, свекольные листья и др.)

2 небольших свежих огурца

4 питы

Для соуса

200 г турецкого йогурта

1 долька чеснока

1 ч.л. с горкой кари

соль, черный перец по вкусу

1 ст.л. сока лимона

1 ст.л. мелко рубленной петрушки/зеленого лука

Приготовление

1) Готовят фалафель - все ингредиенты, кроме муки и пекарского порошка, смешивают в блендере для однородной консистенции.

2) Добавить муку, пекарский порошок и смешать.

3) Из массы сделать шарики массой примерно 20 г и положить запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

4) Смешать все ингредиенты для соуса. Мелко нарезать огурец и авокадо.

5) На сухой сковороде подогреть питы с обеих сторон.

6) Сделать надрез и раскрыть питу, положить в образовавшийся карман зеленые листья, авокадо, огурец, фалафель и соус.