Куриный кебаб и вегетарианский фалафель по-домашнему
Кебаб и фалафель появились на латвийской кухне относительно недавно, однако, очень быстро завоевали популярность. Кебаб мы обычно покупаем, посещая рестораны быстрого питания. Редко кто берется приготовить его дома - кажется, что для этого необходимы навыки и специальное оборудование для гриля. Однако, это вовсе не так - вкусный кебаб можно приготовить и в домашней духовке.
Повар и специалист по питанию Евгения Янсоне вместе с национальной продуктовой розничной сетью ELVI предлагает рецепты для домашнего куриного кебаба и вегетарианского турецкого фалафеля! Гарантируем — получится даже у новичков!
Куриный кебаб с салатом из капусты и томатов и чесночно-йогуртовым соусом
Время приготовления: 60 минут (+ 5 часов для маринования мяса)
Ингредиенты (на 4 персоны)
Маринад для куриного кебаба
- 500 г куриных окорочка без костей и кожи
- 120 г кефира или пахты
- 1 долька чеснока
- 1 ч.л. молотого кориандра
- 1 ч.л. молотого кумина
- 1 ч.л. кайенского перца
- 1 ч.л. чесночного порошка
- 1 ст.л. сока лимона
- 2 ст.л. томатной пасты
- 4 цельнозерновых лаваша
Для салатов
- 1/2 качана капусты
- 1 большой томат
- 1 небольшой красный перец
Для соуса
- 100 г греческого йогурта
- 100 сметаны
- 1 ч.л. горчицы
- 2 выдавленные в "чеснокодавилке" дольки чеснока
- 1 пучок мелко рубленной петрушки
- 1 ст.л. сока лимона
- соль, перец по вкусу
Приготовление
1) Готовят маринад для куриного мяса - смешать кефир или пахту со всеми приправами, соком лимона и томатной пастой.
2) Окорочка разрезать пополам и положить в маринад.
3) Поставить мариноваться в холодильник минимум на 5 часов, лучше - на сутки.
4) Мясо проткнуть двумя длинными металлическими или деревянными шпажками.
5) Концы шпажек положить на огнеупорную глубокую форму так, чтобы мясо курицы свободно висело между двух шпажек, а жидкость, которая будет выделяться во время приготовления, стекала в форму.
6) Курицу готовят 50 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
7) Когда мясо готово, его нарезают полосками.
8) Смешать ингредиенты соуса.
9) Порезать томаты и лук, мелко порезать капусту и смешать все овощи с 3/4 соуса.
10) На сухой сковороде подогреть лаваш с обеих сторон.
11) На теплый лаваш положить куриное мясо и салат. Добавить немного соуса.
12) Сложить кебаб и подавать!
Фалафель с соусом кари
Время приготовления: 40-60 минут
Ингредиенты (на 4 персоны)
Для фалафеля
- 240 г консервированного турецкого горошка без жидкости
- 30 г мелко рубленной петрушки
- 30 г мелко рубленной мяты
- 1 измельченная луковица
- 2 выдавленные в "чеснокодавилке" дольки чеснока
- 1 ч.л. семян кумина
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. молотого кориандра
- 80 г муки
- 1/2 ч.л. пекарского порошка
- 1 большой авокадо
- Разные зеленые листья на выбор (листья салата, шпинат, свекольные листья и др.)
- 2 небольших свежих огурца
- 4 питы
Для соуса
- 200 г турецкого йогурта
- 1 долька чеснока
- 1 ч.л. с горкой кари
- соль, черный перец по вкусу
- 1 ст.л. сока лимона
- 1 ст.л. мелко рубленной петрушки/зеленого лука
Приготовление
1) Готовят фалафель - все ингредиенты, кроме муки и пекарского порошка, смешивают в блендере для однородной консистенции.
2) Добавить муку, пекарский порошок и смешать.
3) Из массы сделать шарики массой примерно 20 г и положить запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
4) Смешать все ингредиенты для соуса. Мелко нарезать огурец и авокадо.
5) На сухой сковороде подогреть питы с обеих сторон.
6) Сделать надрез и раскрыть питу, положить в образовавшийся карман зеленые листья, авокадо, огурец, фалафель и соус.
7) Подать!