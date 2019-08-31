Книжные новинки издательства Dienas Grāmata: Роман "Пять пальцев" Мары Залите на русском языке

Одна из самых известных латвийских поэтесс, драматург и писательница Мара Залите за свой роман "Пять пальцев" в 2013 году получила приз за лучшее произведение в жанре беллетристики. Со времени выхода и до сих пор роман является бестселлером и также издан в переводе за рубежом на английском, финском, литовском, эстонском, грузинском и других языках.