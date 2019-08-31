Книжные новинки издательства Dienas Grāmata: Роман "Пять пальцев" Мары Залите на русском языке

Одна из самых известных латвийских поэтесс, драматург и писательница Мара Залите за свой роман "Пять пальцев" в 2013 году получила приз за лучшее произведение в жанре беллетристики. Со времени выхода и до сих пор роман является бестселлером и также издан в переводе за рубежом на английском, финском, литовском, эстонском, грузинском и других языках.
Первоиздание на латышском языке роман пережил в 2013 году, за которое автор получила Latvijas literatūras gada balvu 2013.
"Пять пальцев" - это частично автобиографичный роман, в котором описано возвращение семьи в Латвию из Сибири во второй половине 20 века.
Переиздание книги на латышском языке состоялось в 2018 году в издательстве Dienas Grāmata. Теперь роман вновь издан и на русском языке.
Роман переведен на русский язык Роальдом Добровенским, а издан при поддержке Игоря Скока.
Продолжение книги "Райские птицы" (Paradīzes putni) также получило отгромный отклик читателей и до сих пор доступно на латышском языке.