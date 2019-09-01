Странные девяностые: Сандиса Озолиньша и других игроков НХЛ забрасывали крысами

Сезон 1995/1996 года был примечателен тем, что после каждого забитого гола командой "Флорида Пантерз" болельщики бросали на лёд резиновых крыс.

Как же началась эта странная традиция?

Оказывается, перед началом первой игры сезона 1995/1996 года на домашней арене в Майями игрок "Флорида Пантерз" Скотт Мелланби в раздевалке клюшкой убил крысу.

Позднее той же клюшкой он загнал две шайбы в ворота противника. Это назвали "rat trick" ("трюк с крысой") по аналогии с "hat trick" - так называют три гола одного игрока в рамках одной игры.

Когда болельщики узнали об этом интересном инциденте, они начали после каждого гола команды бросать на лёд резиновых крыс.

Эти "крысиные дела" испытал на себе и Сандис Озолиньш, выступавший в то время за команду "Колорадо Эвеланш", которая боролась с флоридским хоккейным клубом в финальной серии Кубка Стэнли.

Сразу после того сезона руководство НХЛ запретило бросать на лёд различные предметы, так как это заметно продлевало продолжительность матча.