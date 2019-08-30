Этим летом в эксплуатацию были приняты 13 образовательных учреждений

Проверка зданий образовательных учреждений является одним из приоритетов BVKB с 2018 года. Инспекторы BVKB как принимают в эксплуатацию построенные и перестроенные здания, так и проверяют уже сданные в эксплуатацию постройки. Проверки проводятся в общеобразовательных, спортивных, музыкальных и художественных школах, в дошкольных учебных заведениях, университетах и исследовательских центрах.

За период с июня по конец августа этого года в эксплуатацию было принято 13 зданий учебных заведений. Например, новое школьное здание в Адажи, новый учебный корпус Сигулдской государственной гимназии, новое здание для Латвийской международной школы в Пиньки.

За период с начала года по конец августа в эксплуатацию было принято 27 образовательных учреждений, что на 37% больше, чем за соответствующий период годом ранее.

В свою очередь из 2332 образовательных учреждений, находящихся под контролем BVKB, за период с начала июня по конец августа впервые были проверены семь. Состояние двух зданий было признано отличным или хорошим, в четырех зданиях необходимо устранить недочеты, влияющие на безопасность построек, а эксплуатацию одного из зданий необходимо прекратить.

С начала года проверки были проведены в 29 образовательных учреждениях, из которых шесть оказались в отличном или хорошем состоянии, на 19 объектах необходимо улучшить безопасность, а четыре здания уже не эксплуатируются или их эксплуатацию необходимо прекратить. Согласно заявлению BVKB, техническое состояние упомянутых четырех школ не допускает их дальнейшей эксплуатации, а владельцы зданий уже не используют их для обеспечения образовательных функций - на момент проверки BVKB эти школы, находящиеся в Лимажи, Тумской волости Тукумского края, Сутри и Добельском крае, уже были закрыты.